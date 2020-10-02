Лесной пожар Glass Fire в Калифорнии охватил уже более 20 тысяч гектаров

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом посетил долину Напа, чтобы оценить ущерб, нанесённый лесным пожаром, который здесь прозвали..

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом посетил долину Напа, чтобы оценить ущерб, нанесённый лесным пожаром, который здесь прозвали Glass Fire, то есть стеклянный. Он уже охватил более 23 тысяч гектаров территории.

Пожар уничтожил 80 жилых домов и более 30 других строений, включая несколько виноделен.

Предписание эвакуироваться в округах Напа и Сонома получили около 80 тысяч человек.

С огнём пытаются справиться более тысячи пожарных. Причины его возникновения расследуют.

В целом в штате Калифорния сейчас полыхают 26 крупных пожаров.

А с начала года здесь выгорело полтора миллиона гектаров территории – намного больше, чем в любой другой год. Огонь распространяется на фоне продолжительной засухи и сильных ветров.

[Гэвин Ньюсом, губернатор штата Калифорния]:

«Это был необычный год. На сегодняшний день здесь, в штате Калифорния, сожжено почти четыре миллиона акров. Для сравнения, за тот же период прошлого года выгорело 158 000 акров, всего же за этот исторический сезон лесных пожаров сожжено уже почти четыре миллиона акров. Пять из шести крупнейших лесных пожаров в истории нашего штата произошли только с августа».

С середины августа в результате пожаров в Калифорнии погибло 26 человек. Пламя также уничтожило более 7000 домов.

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