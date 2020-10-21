В Боливии вернулись к власти социалисты, люди протестуют

Боливию охватили масштабные протесты. Люди считают результаты выборов президента сфальсифицированными. Голосование прошло 18 октября.

Согласно официальным предварительным подсчётам, победителем стал левый кандидат Луис Арсе. Он набрал 50% голосов. Его ближайшего соперника бывшего боливийского президента Карлоса Месу поддержали только 32% избирателей. Политик уже признал поражение и сказал, что уходит в оппозицию.

Луис Арсе и партия свергнутого Эво Моралеса «Движение к социализму» объявили о своей победе. Тысячи протестующих вышли на улицы Санта-Крус-де-ла-Сьерры, Кочабамбы, Оруро и Сукре, чтобы выразить несогласие с этим.

[протестующий]:

«Мы не хотим жить в этой тирании. Мы хотим свободы для Боливии, и эта свобода предполагает аннулирование «Движения к социализму»». [протестующий]:

«Мы недовольны, поскольку знаем, что с самого начала имело место мошенничество. Мы знаем, что «Движение к социализму» – виртуоз в области фальсификации. Люди устали. А я не позволю украсть свой голос».

Социалисты вернулись к власти в Боливии всего через год после всеобщих выборов. На них победил действующий тогда президент Эво Моралес, опередив более чем на 10% Карлоса Месу. Это вызвало массовые протесты по всей стране. Через три недели Моралес под давлением военных подал в отставку и улетел в Мексику, а результаты выборов были аннулированы.

Обязанности президента временно исполняла вице-спикер парламента Боливии Жанин Аньес. Она также признала победу Арсе.

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