Десятки тысяч человек снова вышли на протест в Минске несмотря на предупреждение властей

Десятки тысяч человек в воскресенье снова прошлись по улицам Минска и других городов, призвав Александра Лукашенко..

Десятки тысяч человек в воскресенье снова прошлись по улицам Минска и других городов, призвав Александра Лукашенко уйти в отставку. Люди вышли несмотря на то, что власти предупредили их прекратить массовые выступления. В столице можно было увидеть военную технику и солдат.

Правозащитные группы сообщают, что 6 сентября было арестовано, по меньшей мере, 70 человек.

[протестующая]:«Я не согласна с объявленными результатами выборов. Я поддерживаю всех протестующих. Я за свободу и демократию. Я хочу жить в счастливой и свободной стране. И буду приходить до тех пор, пока мы своих прав не получим».

Выборы прошли в Беларуси 9 августа. По официальным результатам, Лукашенко получил более 80% голосов. Однако многие обвиняют власти в фальсификациях. Главная оппонентка президента Светлана Тихановская после выборов была вынуждена уехать из страны, как она сама говорит, под давлением. Недавно она в ходе онлайн-конференции призвала ООН отправить в Беларусь международную наблюдательную миссию.

Между тем, Лукашенко обвиняет в происходящем иностранные силы.

[Александр Лукашенко, президент Беларуси]:«Очень сильно внешнее влияние. Оно происходит из Польши, Литвы, Латвии и Украины, что нас больше всего настораживает».

Александр Лукашенко находится у власти последние 26 лет. Этот срок на посту президента стал для него шестым.

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