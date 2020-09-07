Десятки тысяч человек снова вышли на протест в Минске несмотря на предупреждение властей
Десятки тысяч человек в воскресенье снова прошлись по улицам Минска и других городов, призвав Александра Лукашенко..
Дата загрузки: 2020-09-07
Правозащитные группы сообщают, что 6 сентября было арестовано, по меньшей мере, 70 человек.[протестующая]:
«Я не согласна с объявленными результатами выборов. Я поддерживаю всех протестующих. Я за свободу и демократию. Я хочу жить в счастливой и свободной стране. И буду приходить до тех пор, пока мы своих прав не получим».
Выборы прошли в Беларуси 9 августа. По официальным результатам, Лукашенко получил более 80% голосов. Однако многие обвиняют власти в фальсификациях. Главная оппонентка президента Светлана Тихановская после выборов была вынуждена уехать из страны, как она сама говорит, под давлением. Недавно она в ходе онлайн-конференции призвала ООН отправить в Беларусь международную наблюдательную миссию.
Между тем, Лукашенко обвиняет в происходящем иностранные силы.[Александр Лукашенко, президент Беларуси]:
«Очень сильно внешнее влияние. Оно происходит из Польши, Литвы, Латвии и Украины, что нас больше всего настораживает».
Александр Лукашенко находится у власти последние 26 лет. Этот срок на посту президента стал для него шестым.
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