Протестующие захватили здание правительства Кыргызстана

[Гульнар Джурабаева, член ЦИК]:

«Были указаны политические основания, но два члена ЦИК, в том числе и я, говорили о том, что было очень много правовых оснований. До дня голосования были многочисленные жалобы о фактах подкупа, об использовании административного ресурса».

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана отменила результаты выборов, которые вызвали протесты по всей стране, а президент объявил о попытке государственного переворота. Но при этом он обещает встретиться с оппозицией и провести переговоры.

Тем временем, протестующие захватили Белый дом в Бишкеке. В здании расположены администрация президента и парламент. В ходе беспорядков начался небольшой пожар, но его быстро потушили.

На фоне протестов сложил с себя полномочия и премьер-министр Кубатбек Боронов. Новым главой правительства оппозиция назначила Садыра Жапарова. Его и нескольких других политиков, включая экс-президента, освободили из СИЗО и других мест заключения демонстранты.

Предварительные результаты голосования ЦИК объявила в понедельник. Согласно ним из 16 партий, которые участвовали в выборах, необходимое количество голосов набрали только четыре. И три из них связаны с действующей властью. Ни одна крупная оппозиционная партия в парламент не прошла.

После этого власть обвинили в массовых фальсификациях, а на улицы столицы и других городов вышли тысячи протестующих. Для разгона демонстрантов милиция применяет водомёты и слезоточивый газ. Как сообщается, в ходе стычек с пострадало 700 человек, один погиб.

Пройдут ли повторные выборы пока неизвестно.

[Гульнар Джурабаева, член ЦИК]:

«Мы видим, что во многих регионах сейчас происходит смена власти на местах. И нет такой легитимной власти, которая взяла бы на себя ответственность за сохранность нашего оборудования».

В Кыргызстане за последние 15 лет были свергнуты два президента. А предыдущего главу государства Алмазбека Атамбаева осудили по обвинению в коррупции.

Короткая ссылка на эту страницу: