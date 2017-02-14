Каролина Эррера показала «лёгкую» осень-зиму 2017 года

Венесуэльско-американский дизайнер Каролина Эррера в последней коллекции вернулась к своим дизайнерским истокам.

Её осень-зима 2017 года стала воплощением сущности её модного дома. Одежду представили на Нью-Йоркской неделе моды.

Шоу началось с нарядов в стиле знакового элемента гардероба Эрреры.

[Каролина Эррера, дизайнер]:

«На эту коллекцию меня вдохновила белая блуза. Я показала, как ещё можно её носить. Силуэты в этой коллекции очень простые, лёгкие, очень женственные. Это суть дома Эрреры».

Белые хлопчатобумажные блузы и юбки сочетаются с чёрной кожей.

Вечерние и дневные наряды выполнены в бордовом и нежно-розовом с вельветовыми акцентами в виде поясов и бантов.

[Каролина Эррера, дизайнер]:

«Юбки в складку, поскольку мне нравится, как они струятся. Это очень простой силуэт с нужными элементами».

Для исполнения нарядов тёмно-синего и цвета морской волны Эррера выбрала шифон, органзу и блёстки.

После того как президентом был избран Дональд Трамп в мире моды начали обсуждать стиль первой леди Меланьи Трамп. При этом некоторые дизайнеры сказали, что не будут предоставлять ей одежду.

Однако Каролина Эррера говорит, что без колебаний будет одевать первую леди, поскольку её мода — выше политики.

[Каролина Эррера, дизайнер]:

«У меня нет проблем в том, чтобы одевать первую леди этой страны, кем бы она ни была. Я думаю, это проявление уважения к Соединённым Штатам».

Шоу посетили многие знаменитости, включая актрис Эмми Россам и Кристину Риччи, а также модель Ники Хилтон-Ротшильд.

Нью-Йоркская неделя моды завершается 16 февраля.