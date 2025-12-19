fb pixel
Наводнения на востоке Боливии: уже 20 погибших

Не менее 20 человек погибли в Боливии в результате недавних наводнений. Пострадал восток страны. Спасатели продолжают..

Дата загрузки: 2025-12-20

Не менее 20 человек погибли в Боливии в результате недавних наводнений. Пострадал восток страны.

Спасатели продолжают поиски, пробираясь по затопленным грязью улицам в ранее недоступные районы. Около 20 человек числятся пропавшими без вести.

От стихии пострадали не менее 600 семей в 11 населенных пунктах региона Санта-Крус.

На кадрах с дрона видно, что в городе Эль-Торно под толстым слоем грязи и обломков находятся целые дома. На улицах – груды брёвен и веток.

[жительница Эль-Торно]:
«Мы с сыном спаслись. Я была на работе, а сын был дома один с внуком. Как видите, я потеряла всё в доме. Я потеряла два шкафа, две кровати и кухню, которую сын подарил мне на день рождения. Я также потеряла все свои документы, удостоверение личности и документы на дом».

[жительница Эль-Торно]:

«Наводнение началось в 5 утра. Затопило весь мой дом, и мы оказались в ловушке внутри и не могли выбраться, потому что с нами были дети».

Пожарные эвакуировали десятки жителей на резиновых лодках. Пострадавших также доставляют в безопасные районы на вертолётах.

