В Брюсселе протесты фермеров переросли в жестокие стычки с полицией

На зону боевых действий стали похожи улицы у здания Европарламента в Брюсселе. Огонь, чёрный дым от покрышек и взрывы петард. Протест фермеров перерос в ожесточённые стычки с полицией.

Аграрии забрасывают силовиков камнями, яйцами и картошкой. Те отвечают слезоточивым газом, дубинками и водомётами.

Тем временем лидеры ЕС на саммите в Брюсселе готовились подписать масштабное соглашение о свободной торговле со странами Южной Америки, входящими в блок Меркосур.

Ранее полиция санкционировала митинг с участием до 50 тракторов, но в Брюссель приехала примерно 1000 – в основном с бельгийскими номерами. По оценкам правоохранителей, в демонстрации участвовали около 7000 человек.

ЕС и Меркосур ведут переговоры уже четверть века. И в эти выходные лидеры стран Евросоюза собирались подписать документ.

Против этого шага активно выступают европейские фермеры. Они говорят, что дешёвый импорт из Латинской Америки заживо похоронит сельское хозяйство в Европе и лишит аграриев средств к существованию.

Против соглашения в его нынешнем виде высказалась и Франция. Президент Эмманюэль Макрон считает, что южноамериканские фермеры должны придерживаться тех же экостандартов в сельском хозяйстве, что и европейские аграрии, иначе условия будут неравными. К Франции присоединилась Италия, назвав подписание соглашения преждевременным.

Бурные протесты фермеров и противодействие Италии и Франции вынудили ЕС отложить заключение сделки до января.

Проект соглашения о свободной торговле между ЕС и пятью странами Меркосура – Бразилией, Аргентиной, Уругваем, Парагваем и Боливией – предусматривает постепенную отмену пошлин почти на все товары, которыми торгуют оба блока. Это должно произойти в течение 15 лет после заключения договора. Новые правила охватят рынок с населением в 780 миллионов человек, на который приходится четверть мирового ВВП.

