Раздача ёлок и подводные шоу: Санта дарит людям рождественское настроение

Рождество совсем близко, и Санта-Клаус спешит подарить людям праздничное настроение. В Иерусалиме он помогает бесплатно раздавать..

Рождество совсем близко, и Санта-Клаус спешит подарить людям праздничное настроение. В Иерусалиме он помогает бесплатно раздавать ёлки. Это благотворительное мероприятие каждый год проводит мэрия. А Санта-Клаус присоединяется, чтобы создать настоящую рождественскую атмосферу.

Кстати, его роль играет палестинец-христианин Исса Кассиси. Он единственный сертифицированный Санта в Израиле. И каждый год он готовит рождественское послание людям.

[Санта-Клаус]:

«Конечно, этот год отличается от других. Но я желаю, чтобы следующий стал лучше, потому что Иерусалим – город мира. Если в Иерусалиме будет мир, то мир будет на всей планете»,

А это океанариум в Рио-де-Жанейро. Здесь Санта и миссис Клаус плавают среди рыб, развлекая публику. Они установили в аквариуме стилизованную рождественскую ёлку, чтобы праздник чувствовался даже там.

[Карина, туристка из Аргентины]:

«Прекрасно, чудесно, особенно для детей. Им очень нравится. Сейчас чудесное время года, приближается Рождество, так что это прекрасно».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В мексиканском городе Гвадалахара Санта тоже сменил сани на снаряжение дайвера и нырнул в аквариум в местном зоопарке. Этого зрелища с нетерпением ждут и дети, и взрослые.

Роль Санты по очереди играют морские биологи.

[Калеб Сеха, сотрудник зоопарка]:

«Я горжусь и очень счастлив, поскольку представляю не только аквариум, но и весь зоопарк Гвадалахары. Это особенно важно в праздничный сезон, и прежде всего, важно поделиться радостью с детьми, и не только с ними, но и с их родителями».

Это подводное выступление Санты стало традицией зоопарка. Его проводят уже более десяти лет.

Праздничная атмосфера охватила и хорватский город Пула. Он знаменит хорошо сохранившимся древнеримским амфитеатром. К Рождеству его превратили в ледовую арену.

Здесь можно увидеть выступление местных фигуристок. Вообще, эти женщины катаются на роликах, но сейчас надели коньки и отрабатывают свои номера на льду.

Короткая ссылка на эту страницу: