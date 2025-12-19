fb pixel
Шеф-повар из Нью-Йорка создал пряничную деревню из 755 домиков

Сотни домиков, десятки снеговиков и тысячи конфет – эту гигантскую пряничную деревню создал шеф-повар Джон Лович...

Дата загрузки: 2025-12-20

Сотни домиков, десятки снеговиков и тысячи конфет – эту гигантскую пряничную деревню создал шеф-повар Джон Лович. Рождественскую инсталляцию можно увидеть в Нью-Йорке.

Все экспонаты Джон делает в подвале своего дома в Куинсе. В ход идут пряники, леденцы, мармелад, драже M&M’s и глазурь. В целом он создал для выставки в Нью-Йорке 755 домиков.

[Джон Лович, шеф-повар]:
«Здесь есть такси, почтовые ящики и фонарные столбы. За мной газетный киоск и тележка с хот-догами».

Джон Лович – рекордсмен Книги Гиннесса.

[Джон Лович, шеф-повар]:
«Текущий мировой рекорд – 1251 пряничный домик. Я по-прежнему действующий чемпион, поэтому могу говорить, что у меня самая большая пряничная деревня в мире».

Шеф-повар создаёт пряничные деревни уже 32 года, и в 14-й раз выставка проходит в Нью-Йорке. Также Джон сделал инсталляции для других городов. Работать над своими творениями начинает почти сразу после Нового года. В этот раз сделал более 3000 домиков.

[Джон Лович, шеф-повар]:
«Я не стремлюсь к совершенству в каждом элементе – стараюсь создать сцену. Если вы посмотрите на каждый отдельный домик, то, вероятно, найдёте 20 недостатков. Но если поставить все домики вместе, получается прекрасная картина. Думаю, это людям и нравится».

В следующем году шеф-повар планирует разместить в пряничной деревне несколько больших небоскрёбов.

Выставка в Нью-Йорке продлится до 11 января, после чего пряничные домики раздадут людям.

