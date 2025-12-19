Изысканное чаепитие в рождественской атмосфере предлагают в лучших отелях Лондона

Послеобеденный чай – важная составляющая английских традиций. А в рождественский сезон роскошные отели Лондона превращают этот..

Послеобеденный чай – важная составляющая английских традиций. А в рождественский сезон роскошные отели Лондона превращают этот старинный ритуал в маленький праздник.

В этом ресторане при пятизвёздочном отеле создали настоящую сказку под названием «Сон в зимнюю ночь». Чаепитие состоит из пяти актов. Каждый сопровождается изысканными угощениями.

Гостям подают шоколадно-вишнёвый мусс с ягодами, сливочный сыр с укропом, копчёного лосося на шпинатном хлебе, пирог в виде ёлочной игрушки, ассорти из сладкой выпечки, а также пирожные.

[Коррина Любба, менеджер отелей Taj в Лондоне]:

«Сейчас прекрасный рождественский сезон, и у нас всё красиво украшено. Мы подумали, как сделать это ещё более особенным, волшебным и захватывающим для взрослых и детей. Поэтому мы придумали «Сон в зимнюю ночь»». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Послеобеденный чай стоит 69 фунтов стерлингов.

В отеле, расположенном недалеко от Королевской биржи, гостям тоже предлагают праздничное чаепитие в ресторане. В основном всё традиционно, но шеф-кондитер немного изменила рецепт лимонного тарта.

[Лоррена Томмаси, шеф-кондитер ресторана Jang]:

«Он превратился в тарт с маракуйей и лимоном, поскольку многие люди, например, беременные женщины, не могут есть меренгу. Поэтому классический лимонный тарт стал тартом с маракуйей и лимоном без меренги».

Послеобеденный чай в этом ресторане обойдётся в 42 фунта стерлингов.

Попить чай с праздничными угощениями можно и в ресторане при отеле Chesterfield. За 85 фунтов стерлингов гостя ждёт небольшой выбор сэндвичей, включая булочку с креветками и бутерброд с индейкой, майонезом и клюквой. В меню также входит праздничная выпечка, состоящая из разных пирожных.

Короткая ссылка на эту страницу: