Трамп заявил о победах в своей речи в Белом доме

[Дональд Трамп, президент США]:

«Добрый вечер, Америка. 11 месяцев назад я унаследовал бардак, и я навожу порядок».

В редком вечернем обращении из Белого дома президент США Дональд Трамп в среду рассказал о достижениях своей администрации.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Сегодня вечером, спустя 11 месяцев, наша граница в безопасности, инфляция остановлена, заработная плата выросла, цены снизились. Наша страна сильна. Америку уважают, и наша страна вернулась сильнее, чем когда-либо прежде».

Трамп также отметил снижение цен на бензин, и пообещал, что стоимость лекарств в стране снизится в 6 раз. Кроме того, по его словам, сотни тысяч военнослужащих США перед Рождеством получат денежные выплаты.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Сегодня вечером с гордостью объявляю, что более миллиона 450 тысяч военнослужащих до Рождества получат специальную награду, которую мы называем «Военный дивиденд». В честь основания нашей страны в 1776 году мы отправляем каждому солдату по 1776 долларов».

Ранее Трамп вместе с министром обороны Питом Хегсетом посетил церемонию передачи тел военнослужащих, погибших в минувшие выходные в Сирии. Их передали семьям.

Инцидент произошёл в субботу в сирийском городе Пальмира. Боевик атаковал колонну американских и сирийских войск. Погибло двое американских солдат и гражданский переводчик. Ещё трое были ранены.

Ещё до церемонии Трамп, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал блокаду венесуэльских нефтяных танкеров.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Это блокада. Я не позволю никому, кто не должен проходить через границу, через неё проходить. Вы помните, они отобрали у нас все права на энергоносители. Они забрали всю нашу нефть, и мы хотим её вернуть. Они забрали её незаконно».

Тем временем, в среду США одобрили продажу оружия Тайваню на сумму 11 миллиардов 100 миллионов долларов. Это крупнейший в истории пакет вооружений для острова, находящегося под растущим военным давлением со стороны Китая.

Это второе подобное соглашение при нынешней администрации Трампа. Сделка охватывает восемь позиций, включая ракетные системы HIMARS, гаубицы, противотанковые ракеты Javelin, беспилотники Altius и детали для другого оборудования. Теперь пакет вооружений должен утвердить Конгресс.

