Сенат Бразилии одобрил законопроект о сокращении 27-летнего срока заключения Жаира Болсонару

Сенат Бразилии одобрил законопроект о сокращении 27-летнего тюремного срока для бывшего президента Жаира Болсонару.

[Дави Алколумбре, председатель Сената Бразилии]:

«Окончательный текст одобрен. Вопрос передаётся на утверждение президентом, и соответствующее уведомление будет направлено в палату депутатов».

Документ, в случае его утверждения, сократит срок заключения бывшего президента-консерватора до чуть более двух лет.

Он также предусматривает сокращение сроков наказания для тех, кто был осуждён за участие в беспорядках в январе 2023 года. Тогда сторонники Болсонару вторглись в президентский дворец, Верховный суд и Конгресс.

На прошлой неделе законопроект одобрила нижняя палата парламента. Теперь его направят президенту Лусиу Инасиу Луле да Силве. Однако он пока не сообщил, собирается ли он его подписать или наложит вето.

В прошлом месяце Болсонару начал отбывать наказание. Ранее его признали виновным в подготовке государственного переворота после поражения на выборах 2022 года.

До начала отбывания срока Болсонару был под домашним арестом в ожидании процедур исполнения приговора и завершения процесса апелляций.

В ноябре суд постановил перевести его в полицейские заключение, поскольку посчитал, что тот может сбежать. Поводом стало то, что Жаир Болсонару повредил электронный браслет, пытаясь его снять.

Адвокаты пытались оспорить этот приговор и просили позволить ему отбывать срок под домашним арестом по состоянию здоровья. Но суд отклонил ходатайства.

