Китайцы создали огромного пилотируемого робота для сражений

Китайские изобретатели представили робота по имени Король Обезьян, или Сунь Укун. Назвали его в честь героя романа «Путешествие на Запад». Это один из четырёх классических китайских романов.

Этот робот пока не готов, но уже умеет двигать головой и конечностями.

Подобных также создают в США и Японии. Ожидается, что в конце августа этого года состоится первое в мире соревнование пилотируемых человекоподобных роботов.

Такие машины можно увидеть во многих фантастических фильмах и аниме.

[Сунь Шицянь, один из создателей робота]:

«Я в нём абсолютно уверен. Для меня Сунь Укун – герой. Он не подведёт, никогда не согласится с поражением. Победа должна быть за Королём Обезьян, мы сделаем все возможное, чтобы победить».

Изначально сразиться на ринге договорились американские и японские разработчики.

На мероприятии в Пекине зрителям показали и робота из США. Его зовут MegaBot.

[Гуи Кавальканти, создатель робота из США]:

«Мы рады, что нам бросила вызов китайская команда. Робот Король Обезьян выглядит удивительно, он прекрасен. Мы рады, что основали спортивную лигу будущего. Роботы из научной фантастики воплощаются в реальности. После дуэли с японской командой Suidobashi («Суйдобаси») мы будем общаться с китайском командой».

Посетители этой выставки говорят, что болеют за Короля Обезьян.

[жительница Пекина]:

«Очень жаль, что пока не видела состязания роботов на арене. Это очень интересно, не знала, что он может двигаться». [житель города Ханчжоу]:

«Надеюсь, Король Обезьян победит, это же великий Король Обезьян».

Экземпляры подобных роботов уже есть в мире. Но состязаний между пилотируемыми машинами пока ещё не было.