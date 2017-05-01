Китайцы создали огромного пилотируемого робота для сражений

Этот робот пока не готов, но уже умеет двигать головой и конечностями.
Подобных также создают в США и Японии. Ожидается, что в конце августа этого года состоится первое в мире соревнование пилотируемых человекоподобных роботов.
Такие машины можно увидеть во многих фантастических фильмах и аниме.
[Сунь Шицянь, один из создателей робота]:
«Я в нём абсолютно уверен. Для меня Сунь Укун – герой. Он не подведёт, никогда не согласится с поражением. Победа должна быть за Королём Обезьян, мы сделаем все возможное, чтобы победить».
Изначально сразиться на ринге договорились американские и японские разработчики.
На мероприятии в Пекине зрителям показали и робота из США. Его зовут MegaBot.
[Гуи Кавальканти, создатель робота из США]:
«Мы рады, что нам бросила вызов китайская команда. Робот Король Обезьян выглядит удивительно, он прекрасен. Мы рады, что основали спортивную лигу будущего. Роботы из научной фантастики воплощаются в реальности. После дуэли с японской командой Suidobashi («Суйдобаси») мы будем общаться с китайском командой».
Посетители этой выставки говорят, что болеют за Короля Обезьян.
[жительница Пекина]:
«Очень жаль, что пока не видела состязания роботов на арене. Это очень интересно, не знала, что он может двигаться».
[житель города Ханчжоу]:
«Надеюсь, Король Обезьян победит, это же великий Король Обезьян».
Экземпляры подобных роботов уже есть в мире. Но состязаний между пилотируемыми машинами пока ещё не было.