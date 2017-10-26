26 октября 2017
Телеканал NTD

Легендарные джипни Филиппин заменят на более экологичный транспорт

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Эти яркие авто называют джипни. Они – символ Филиппин и самый популярный в стране общественный транспорт. Однако к 2020 году власти намерены полностью заменить их на экологичные мини-автобусы.

Департамент транспорта знакомит филиппинцев с новыми моделями на автомобильной выставке в Маниле. Эти авто отвечают европейским стандартам безопасности. Некоторые – электрические.

[Рамон Лопез, министр торговли Филиппин]:
«Мы должны были это сделать, чтобы наша транспортная система стала современной, чтобы модернизировать Филиппины для удобства наших граждан, для их комфорта».

В стране 180 тысяч джипни. Они предмет национальной гордости и результат предприимчивости и смекалки местных жителей. Каркас авто переделан из американских военных джипов времён Второй мировой войны. Однако сегодня джипни также стали источником загрязнения воздуха.

Займы на покупку современных авто обязуется давать государство. Между тем многие водители недовольны.

[Руэль Облегар, водитель джипни]:
«Модернизация, о которой они говорят, требует слишком больших денег. Обычные водители не смогут себе этого позволить. Новый джипни стоит 36 тысяч долларов. Где обычные водители найдут такие деньги? Наши старые джипни отлично работают».

Среди новшеств и система оплаты проезда: вместо наличного расчёта – электронные платежи. Также в целях безопасности вход в авто будет спереди. Сейчас же многие отчаянные филиппинцы нередко запрыгивают в салон сзади прямо по ходу движения.
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