fb pixel
Телеканал NTD

В Бенине бизнесмен делает уголь, не вырубая деревья

В Бенине бизнесмен делает уголь, не вырубая деревья

Эти угольные брикеты сделаны из необычного сырья. Бенинский предприниматель Роланд Аджови нашёл способ обходиться без вырубки..

Дата загрузки: 2023-02-26

В Бенине бизнесмен делает уголь, не вырубая деревья
Эти угольные брикеты сделаны из необычного сырья. Бенинский предприниматель Роланд Аджови нашёл способ обходиться без вырубки деревьев.

[Роланд Аджови, предприниматель]:
«Я вижу много грузовиков с древесным углём, поэтому я подумал: почему нас просят бороться с вырубкой лесов, но в наши города продолжают привозить так много древесного угля?»

Это побудило Роланда провести исследование и найти альтернативный метод изготовления угля. Вместо древесины бизнесмен использует кукурузную шелуху, кожуру маниоки, кокосовую скорлупу и другие органические отходы. Их собирают, сортируют и сушат. Потом всё сжигают, а из золы делают угольные брикеты.

[Роланд Аджови, предприниматель]:
«Это в три раза экологичнее древесного угля, поскольку наши брикеты обладают высокой теплопроводностью, и еда готовится очень быстро. А золой потом можно удобрять почву».

Более 60% древесного угля в мире делают в Африке, где леса и так исчезают. В Бенине древесный уголь – второй основной источник топлива в быту, и спрос на него растёт. Роланд надеется, что его инновационный проект поможет спасать леса от вырубки.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...