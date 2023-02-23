В Бенине бизнесмен делает уголь, не вырубая деревья

Эти угольные брикеты сделаны из необычного сырья. Бенинский предприниматель Роланд Аджови нашёл способ обходиться без вырубки..

[Роланд Аджови, предприниматель]:

«Я вижу много грузовиков с древесным углём, поэтому я подумал: почему нас просят бороться с вырубкой лесов, но в наши города продолжают привозить так много древесного угля?»

Эти угольные брикеты сделаны из необычного сырья. Бенинский предприниматель Роланд Аджови нашёл способ обходиться без вырубки деревьев.

Это побудило Роланда провести исследование и найти альтернативный метод изготовления угля. Вместо древесины бизнесмен использует кукурузную шелуху, кожуру маниоки, кокосовую скорлупу и другие органические отходы. Их собирают, сортируют и сушат. Потом всё сжигают, а из золы делают угольные брикеты.

[Роланд Аджови, предприниматель]:

«Это в три раза экологичнее древесного угля, поскольку наши брикеты обладают высокой теплопроводностью, и еда готовится очень быстро. А золой потом можно удобрять почву».

Более 60% древесного угля в мире делают в Африке, где леса и так исчезают. В Бенине древесный уголь – второй основной источник топлива в быту, и спрос на него растёт. Роланд надеется, что его инновационный проект поможет спасать леса от вырубки.

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