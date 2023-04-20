В ЕС утвердили исторические ограничения на импорт, связанные с вырубкой лесов

Европейский парламент одобрил исторический закон о вырубке лесов. Он запретил импорт в ЕС кофе, говядины, сои и других товаров, если они связаны с уничтожением лесов.

Закон потребует от компаний, которые продают товары в Евросоюз, предоставить доказательства, что их товары не были выращены на землях, где леса вырубили после 2020 года. В противном случае им грозят огромные штрафы.

Новые правила призваны сделать цепочки поставок ряда товаров в Европу более экологичными. Их будут применять к сое, говядине, пальмовому маслу, древесине, какао, кофе, каучуку, углю, а также коже, шоколаду и мебели.

Некоторые страны уже выразили недовольство в связи с новым законом. Среди них Малайзия и Индонезия. Это крупнейшие экспортёры пальмового масла в мире, а ЕС – третий по величине импортёр этого продукта. Теперь же, как считают в малазийском и индонезийском правительстве, доступ на европейский рынок им намеренно заблокируют.

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Малайзия уже объявила, что в ответ на закон может приостановить экспорт пальмового масла в Евросоюз. При этом мелкие производители предупреждают, что не смогут доказать, на каких конкретно землях была выращена их продукция.

Закон окончательно ещё не ратифицирован. Его одобрил только Европарламент. Теперь документ должны утвердить национальные правительства. Как только это произойдёт, у крупных компаний будет 18 месяцев, чтобы доказать экологичность своей продукции, а у мелких – два года.

Ответственность за проверку соблюдения правил будет лежать на каждой отдельной стране ЕС. Компании-нарушители могут быть оштрафованы на сумму до 4% от своего оборота в Евросоюзе.

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