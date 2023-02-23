Небывалый снежный шторм обрушился на Верхний Средний Запад США

Небывалый снежный шторм обрушился на Великие равнины и Верхний Средний Запад США. В регион пришли сильные..

Небывалый снежный шторм обрушился на Великие равнины и Верхний Средний Запад США. В регион пришли сильные ветры и обильные снегопады. В итоге сотни школ закрылись, дороги оказались заблокированными. Также по всей стране задержали или отменили около 3500 рейсов.

Предупреждение об опасности зимней погоды получили примерно 50 миллионов американцев. Шторм распространился по широкой полосе с запада и севера Соединённых Штатов на восток. Национальная метеорологическая служба сообщила, что в некоторых местах выпадет до 60 сантиметров снега, а скорость ветра составит почти 100 километров в час.

Шторм также вызвал полосу ледяного дождя, которая протянулась от центрального штата Айова через Чикаго в южный Мичиган. Дороги, деревья и линии электропередач покрылись льдом толщиной до 60 миллиметров.

Обрушился шторм и на Калифорнию. Редкое предупреждение о метели выпустили даже для гор округа Лос-Анджелес. Такое здесь впервые с 1989 года.

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А на восток погода принесла мокрый снег. Синоптики предупредили автомобилистов остерегаться скользких дорог.

Заснеженные дороги также сделали опасными поездки на Верхнем Среднем Западе. А обледенелые линии электропередач и падающие деревья вызвали перебои в подаче электроэнергии.

По данным метеорологической службы, в этом году зима на восточном побережье США была относительно мягкой, а на северных равнинах – экстремальной в плане снегопадов и температуры.

Среди наиболее пострадавших городов Среднего Запада – Миннеаполис, где ожидается около полуметра снега и ветер со скоростью 70 километров в час. Местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации, а также призвали автомобилистов не выезжать на дороги.

Почти 30 тысяч школьников до конца недели перевели на дистанционное обучение.

Как ожидается, экстремальная зимняя погода продержится почти до конца февраля.

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