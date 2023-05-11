В Индии женщины ходят за водой по несколько километров, но она всё равно непригодна для питья

Этот глубокий колодец – единственный ближайший источник воды для многих сельских жителей в округе Насик в..
Дата загрузки: 2023-05-12
[Падма Ядав, жительница деревни Гангавади]:
«Женщины часто вынуждены носить сосуды с водой на голове и проходить большие расстояния. Некоторые из этих женщин пожилые».
При этом вода в колодце грязная и непригодна для питья. Жители деревни уже десять лет лишены доступа к чистой воде.
[Мохан Гавли, староста деревни]:
«В деревне есть колодец, но воду оттуда нельзя использовать. А в этот колодец женщины спускаются по верёвке, рискуя жизнью. Им постоянно страшно. Они боятся упасть в воду или попасть в какую-нибудь другую неприятность».
Кризис с водой – привычное явление для многих сельских районов Индии. Две трети сельского хозяйства страны зависят от муссонных дождей. Засушливая погода лишает людей источников воды, страдает и урожай.
Особенно часто переживают засуху на юго-востоке Махараштры, на севере Карнатаки, в Андхра-Прадеше, Одише, Гуджарате, Телингане и Раджастхане. В XVIII и XIX веках в Индии несколько раз были сильные засухи, которые вызывали масштабный голод. В каждом случае умирали миллионы людей.
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