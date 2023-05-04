Это не похоже на обычную стройку. Но именно так выглядит новый жилой квартал в австралийском городе..

Австралийская компания строит дома на деревьях и между ними, чтобы сохранить леса

Это не похоже на обычную стройку. Но именно так выглядит новый жилой квартал в австралийском городе Перт.

На площади в 800 квадратных метров расположилось четыре дома, сарай и, что особенно важно, 40 деревьев.

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[Крис Феррейра, представитель Forever Project]:«Лес в городах очень важен. Благодаря ему наши сообщества жизнеспособны. Мы не верим, что его вырубка – единственный способ что-то строить».

Дома строят между деревьями, вокруг них и даже частично на них. В строительной компании считают, что в будущем это может стать требованием для всех застройщиков.

Пока же в этом направлении делают небольшие шаги. Так, в Западной Австралии в сентябре в силу вступит закон, который определит минимальное количество деревьев для любых жилых застроек.

Кроме того, 15% территории жилых комплексов должны быть отведены под зелёные зоны, такие как трава и кусты.

[Рита Саффиоти, министр планирования Западной Австралии]:«В прошлом многие застройки выглядели одинаково: крыши домов и асфальт на дорогах. Нам нужно поощрять сохранение деревьев, обеспечивать больше тени, более прохладную среду, а также места обитания животных и птиц».

Согласно исследованиям, деревья могут значительно снизить количество тепла, выделяемого в городских районах.

Летом в жилых зонах Австралии бывает +40, а вот в районах, где много деревьев, в это время всего +35.

Местные власти надеются, что новая мера поможет убедить людей в преимуществах зелёных насаждений.

[Марк Ирвин, мэр города Стирлинг]:«Мы ещё далеки от того, чтобы все согласились с тем, что им придется оставить деревья в частной собственности».

Впрочем, теперь дело за компаниями, которые установят свою цену за среду жизни в окружении зелени.

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