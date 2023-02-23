12 спасённых ламантинов выпустили в дикую природу во Флориде

Более десятка людей нужно для такой работы. Специалисты несут спасённого ламантина к воде в парке Блу-Спрингс..

Более десятка людей нужно для такой работы. Специалисты несут спасённого ламантина к воде в парке Блу-Спрингс во Флориде. До него здесь уже выпустили на волю одиннадцать морских млекопитающих. Их находили с 2019 по 2021 годы. Многие тогда ещё были детёнышами.

Спасённых ламантинов выхаживают в реабилитационных центрах при океанариумах и зоопарках. Детёнышей растят, пока они не станут весить 270 килограммов. Взрослый самец весит почти полтонны.

[Моника Росс, специалист по ламантинам]:

«Эти детёныши – сироты. Им нужно учиться быть ламантинами. Они должны уметь искать еду и пресную воду. Им надо уметь общаться. <…> И удивительно то, как быстро эти животные учатся».

Помощь ламантинам понадобилась из-за того, что в конце 2020 года они остались почти без пищи. Вдоль побережья Флориды погибла почти вся морская трава. Причина – в загрязнении воды. Ламантины стали погибать от голода. В 2021-м умерли 1100 животных, а в 2022-м – 800.

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Ламантины размножаются медленно, поэтому важно спасать каждое животное, если есть такая возможность. После реабилитации ламантинов выпускают с прикреплёнными к ним GPS-трекерами.

[Сара Ваппс, специалист по ламантинам]:

«Так мы сможем наблюдать за ними в течение года, следя, как они адаптируются в естественной среде».

Во Флориде насчитывается примерно 8000 ламантинов. В холодные дни они приплывают в парк Блу-Спрингс. Здесь находится приток реки Сент-Джонс. Температура воды в нём даже зимой не опускается ниже 23 градусов.

У американских ламантинов нет естественных врагов, поэтому они не умеют защищаться. Эти животные безобидные и легко привыкают к человеку.

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