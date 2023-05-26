Массовая гибель морских ежей в Красном море поставила под угрозу коралловые рифы

В заливе Акаба буквально полностью исчезли морские ежи. Это произошло из-за губительной эпидемии, которая распространяется в..

В заливе Акаба буквально полностью исчезли морские ежи. Это произошло из-за губительной эпидемии, которая распространяется в Красном море.

Израильская исследовательская организация из Тель-Авивского университета говорит, что это ставит под угрозу уникально устойчивые коралловые рифы региона и может изменить баланс экосистемы.

[Омри Бронштейн, исследователь]:

«Морские ежи – ключевые экологические игроки. Это не просто вид, обитающий в коралловых рифах – это вид, необходимый для благополучия коралловых рифов».

Виновником эпидемии называют болезнетворного паразита, который приносит с собой быструю смерть с массивной потерей тканей.

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Всего за два дня большой морской еж с длинными иглами превращается в скелет. Некоторых выбрасывает на берег. Других поедает рыба, что, вероятно, ускоряет заражение.

[Омри Бронштейн, исследователь]:

«К сожалению, пока ничего нельзя сделать, чтобы остановить это. Мы можем только попытаться ограничить воздействие, которое эта болезнь оказывает на окружающую среду».

Первые признаки эпидемии появились в Средиземном море. Поначалу это не вызывало беспокойства, поскольку морские ежи считаются инвазивным видом. Они годами вторгались в этот регион, сделав его своим домом.

Однако несколько месяцев назад из Греции и Турции начали поступать сообщения о массовой гибели этих существ.

Исследователи надеются, что морских ежей можно будет повторно вернуть в дикую природу позже. Они играют важную роль в поддержании баланса в экосистеме. Так, они питаются водорослями, которые в противном случае блокировали бы солнечный свет и мешали жизнедеятельности коралловых рифов.

[Омри Бронштейн, исследователь]:

«У кораллов нет шансов конкурировать с водорослями. Вот почему нам нужны морские ежи, так же как и другие организмы в окружающей среде, чтобы поддерживать баланс и процветание коралловых рифов».

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