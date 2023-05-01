Построить дом, посадить дерево… Впрочем, в Кении одним деревом уже не обойдёшься. Страна пытается справиться с..

Кенийцев призывают сажать столько деревьев, сколько им исполнилось лет

Построить дом, посадить дерево… Впрочем, в Кении одним деревом уже не обойдёшься. Страна пытается справиться с последствиями изменения климата и небывалой засухой путём высадки миллионов саженцев. Если точнее, правительство пообещало к 2030 году высадить 15 миллиардов деревьев.

А недавно объявили кампанию: посадить столько деревьев, сколько тебе исполнилось лет.

На похоронах 103 летней местной жительницы высаживают 103 саженца. Это инициатива Фонда «Зелёная Африка», который уже посадил миллионы деревьев.

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[Джеймс Нгумбау, сотрудник фонда]:

«Она почила в возрасте 103 лет. Вот почему мы пришли, чтобы ради неё посадить деревья. Ещё больше саженцев посадим к началу сезона дождей. Так мы отдадим дань уважения её жизни. В следующем году сможете посадить ещё 103 дерева в память о ней. Потом ещё 103».

В округе Китуи река полностью высохла. Питер и его друг копают яму в поисках воды. Но пока безуспешно. Кения, как и остальные страны Африки, последние три года страдает от небывалой засухи. В этот период кое-где осадков вообще не было.

Питер вспоминает, что в годы его юности река была полноводной и не высыхала круглый год. Кроме того, из-за неё даже бывали наводнения.

Теперь он каждый день встаёт, чтобы копать колодец. Боится, что его стены скоро начнут обваливаться.

[Питер Какай, местный житель]:«Давным-давно эта река текла круглый год, иногда её нельзя было пересечь. Но когда люди начали неконтролируемо вырубать леса, река высохла, и теперь мы копаем на 2-3 метра, чтобы получить воду. Наверное нам нужно снова посадить деревья, которые росли здесь раньше».

Семья Моники Малонзы участвует в программе по восстановлению лесов. Её 70-летний сын пытается посадить как можно больше деревьев.

[Мванзия Малонза, местный житель]:«Теперь, поскольку я стар, я начну сажать 70 деревьев, что отражает мой возраст».

10-летняя Виктория – праправнучка Моники.

[Виктория Малонза, местная жительница]:«Нужно следить за окружающей средой. Нужно сохранять воду для деревьев, и деревья не нужно рубить. Если рубите одно, то нужно посадить другое взамен».

А этот питомник создали при содействии ООН. Здесь выращивают деревья, которые устойчивы к климату Кении.

[Доркас Мумбе, агроном]:«Разные деревья приживаются в разных регионах не одинаково. Мы пытаемся посмотреть, какие из них будут расти хорошо именно здесь».

Экологи также говорят, что, если вернуть леса, то легче будет сохранять и уязвимые виды животных и птиц, которые обитают в этой местности.

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