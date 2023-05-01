Кенийцев призывают сажать столько деревьев, сколько им исполнилось лет

Построить дом, посадить дерево… Впрочем, в Кении одним деревом уже не обойдёшься. Страна пытается справиться с..
Дата загрузки: 2023-05-02
А недавно объявили кампанию: посадить столько деревьев, сколько тебе исполнилось лет.
На похоронах 103 летней местной жительницы высаживают 103 саженца. Это инициатива Фонда «Зелёная Африка», который уже посадил миллионы деревьев.[Джеймс Нгумбау, сотрудник фонда]:
«Она почила в возрасте 103 лет. Вот почему мы пришли, чтобы ради неё посадить деревья. Ещё больше саженцев посадим к началу сезона дождей. Так мы отдадим дань уважения её жизни. В следующем году сможете посадить ещё 103 дерева в память о ней. Потом ещё 103».
В округе Китуи река полностью высохла. Питер и его друг копают яму в поисках воды. Но пока безуспешно. Кения, как и остальные страны Африки, последние три года страдает от небывалой засухи. В этот период кое-где осадков вообще не было.
Питер вспоминает, что в годы его юности река была полноводной и не высыхала круглый год. Кроме того, из-за неё даже бывали наводнения.
Теперь он каждый день встаёт, чтобы копать колодец. Боится, что его стены скоро начнут обваливаться.[Питер Какай, местный житель]:
«Давным-давно эта река текла круглый год, иногда её нельзя было пересечь. Но когда люди начали неконтролируемо вырубать леса, река высохла, и теперь мы копаем на 2-3 метра, чтобы получить воду. Наверное нам нужно снова посадить деревья, которые росли здесь раньше».
Семья Моники Малонзы участвует в программе по восстановлению лесов. Её 70-летний сын пытается посадить как можно больше деревьев.[Мванзия Малонза, местный житель]:
«Теперь, поскольку я стар, я начну сажать 70 деревьев, что отражает мой возраст».
10-летняя Виктория – праправнучка Моники.[Виктория Малонза, местная жительница]:
«Нужно следить за окружающей средой. Нужно сохранять воду для деревьев, и деревья не нужно рубить. Если рубите одно, то нужно посадить другое взамен».
А этот питомник создали при содействии ООН. Здесь выращивают деревья, которые устойчивы к климату Кении.[Доркас Мумбе, агроном]:
«Разные деревья приживаются в разных регионах не одинаково. Мы пытаемся посмотреть, какие из них будут расти хорошо именно здесь».
Экологи также говорят, что, если вернуть леса, то легче будет сохранять и уязвимые виды животных и птиц, которые обитают в этой местности.
Короткая ссылка на эту страницу: