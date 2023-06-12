Манго всех сортов и размеров привезли фермеры со всей Индии на фестиваль в Силигури. Но центром..

$1200 за манго: фрукты по цене iPhone 13 продают на фестивале в Индии

Манго всех сортов и размеров привезли фермеры со всей Индии на фестиваль в Силигури. Но центром внимания здесь стали вот эти плоды. Их продают по 1200 долларов за килограмм. Это стоимость iPhone 13.

Эти фрукты называют «манго миядзаки», поскольку их начали выращивать в одноимённой префектуре Японии. Там эти плоды величают «солнечными яйцами», поскольку их созревание зависит от солнечного света.

[покупатель]:

«Торговцы говорят, что один килограмм «миядзаки» стоит 100 тысяч индийских рупий. Меня поразила такая цена».

Сейчас такие манго выращивают и в Западной Бенгалии на востоке Индии.

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[торговец]:

«Я привёз привитые растения из Бангладеш. Сначала мы просто посмотрели, каким будет урожай. Он получился хорошим».

«Миядзаки» – это не какой-то отдельный сорт манго. Вся суть в трудоёмком способе выращивания. Благодаря ему манго вырастают полностью красными, поэтому они слаще обычных плодов.

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