$1200 за манго: фрукты по цене iPhone 13 продают на фестивале в Индии

Манго всех сортов и размеров привезли фермеры со всей Индии на фестиваль в Силигури. Но центром..
Дата загрузки: 2023-06-13
Манго всех сортов и размеров привезли фермеры со всей Индии на фестиваль в Силигури. Но центром внимания здесь стали вот эти плоды. Их продают по 1200 долларов за килограмм. Это стоимость iPhone 13.
Эти фрукты называют «манго миядзаки», поскольку их начали выращивать в одноимённой префектуре Японии. Там эти плоды величают «солнечными яйцами», поскольку их созревание зависит от солнечного света.
[покупатель]:
«Торговцы говорят, что один килограмм «миядзаки» стоит 100 тысяч индийских рупий. Меня поразила такая цена».
Сейчас такие манго выращивают и в Западной Бенгалии на востоке Индии.
[торговец]:
«Я привёз привитые растения из Бангладеш. Сначала мы просто посмотрели, каким будет урожай. Он получился хорошим».
«Миядзаки» – это не какой-то отдельный сорт манго. Вся суть в трудоёмком способе выращивания. Благодаря ему манго вырастают полностью красными, поэтому они слаще обычных плодов.
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