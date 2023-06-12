fb pixel
Телеканал NTD

$1200 за манго: фрукты по цене iPhone 13 продают на фестивале в Индии

$1200 за манго: фрукты по цене iPhone 13 продают на фестивале в Индии

Манго всех сортов и размеров привезли фермеры со всей Индии на фестиваль в Силигури. Но центром..

Дата загрузки: 2023-06-13

$1200 за манго: фрукты по цене iPhone 13 продают на фестивале в Индии

Манго всех сортов и размеров привезли фермеры со всей Индии на фестиваль в Силигури. Но центром внимания здесь стали вот эти плоды. Их продают по 1200 долларов за килограмм. Это стоимость iPhone 13.

Эти фрукты называют «манго миядзаки», поскольку их начали выращивать в одноимённой префектуре Японии. Там эти плоды величают «солнечными яйцами», поскольку их созревание зависит от солнечного света.

[покупатель]:
«Торговцы говорят, что один килограмм «миядзаки» стоит 100 тысяч индийских рупий. Меня поразила такая цена».

Сейчас такие манго выращивают и в Западной Бенгалии на востоке Индии.

[торговец]:
«Я привёз привитые растения из Бангладеш. Сначала мы просто посмотрели, каким будет урожай. Он получился хорошим».

«Миядзаки» – это не какой-то отдельный сорт манго. Вся суть в трудоёмком способе выращивания. Благодаря ему манго вырастают полностью красными, поэтому они слаще обычных плодов.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...