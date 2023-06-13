Бывшие браконьеры помогают восстанавливать коралловые рифы в Индонезии

Бывшие браконьеры восстанавливают на морском дне коралловые рифы, которые разрушили много лет назад. Это место находится..

Бывшие браконьеры восстанавливают на морском дне коралловые рифы, которые разрушили много лет назад. Это место находится в акватории индонезийского архипелага Спермонде в Макасарском проливе.

Раньше рыбаки глушили здесь рыбу, что уничтожало хрупкие кораллы. Потом за это ввели уголовное наказание, но рифы уже почти исчезли.

Архипелаг состоит из 120 островков. 14 лет назад здесь лишь 2% всех коралловых рифов оставались в хорошем состоянии.

Индонезийский учёный Сяфюдин Юсуф взялся за восстановление трёх гектаров рифов рядом с островом Бади. К этому решил привлечь бывших браконьеров. Раньше они не считали нетрадиционные методы добычи чем-то плохим.

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[бывший браконьер]:

«Нам нужно было жить, но найти достойную работу трудно. Мы знали только о том, что можно глушить рыбу. Так мы начали губить рифы».

Учёному пришлось подбирать ключик к сердцу каждого потенциального помощника.

[Сяфюдин Юсуф, учёный]:

«Когда людей вовлекают в такой процесс, их возможности расширяются. Мы даём им знания, которые они могут донести до других. Хотя в этом деле участвуют всего несколько человек, но влияние довольно большое».

Сейчас бывшие браконьеры понимают: чем больше коралловых рифов, тем больше рыбы в море.

[бывший браконьер]:

«Мы думали, что учёный навредит кораллам и осложнит нам жизнь. Но он объяснил, что кораллы необходимы рыбам, а мы, рыбаки, от них зависим. Он дал нам знания, и наше благосостояние улучшилось благодаря сохранению коралловых рифов».

Рыбаки делают специальные каркасы и опускают их на морское дно. К ним крепят живые кораллы, а те потом разрастаются.

Сейчас учёный планирует восстановить коралловые рифы рядом с двумя соседними островами – Барранг Ломпо и Самалона.

По данным исследователей, коралловые рифы в Индонезии занимают площадь в 50 тысяч квадратных километров. Это почти пятая часть общей площади коралловых рифов в мире.

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