Бывшие браконьеры помогают восстанавливать коралловые рифы в Индонезии

Бывшие браконьеры восстанавливают на морском дне коралловые рифы, которые разрушили много лет назад. Это место находится..
Дата загрузки: 2023-06-13
Раньше рыбаки глушили здесь рыбу, что уничтожало хрупкие кораллы. Потом за это ввели уголовное наказание, но рифы уже почти исчезли.
Архипелаг состоит из 120 островков. 14 лет назад здесь лишь 2% всех коралловых рифов оставались в хорошем состоянии.
Индонезийский учёный Сяфюдин Юсуф взялся за восстановление трёх гектаров рифов рядом с островом Бади. К этому решил привлечь бывших браконьеров. Раньше они не считали нетрадиционные методы добычи чем-то плохим.
[бывший браконьер]:
«Нам нужно было жить, но найти достойную работу трудно. Мы знали только о том, что можно глушить рыбу. Так мы начали губить рифы».
Учёному пришлось подбирать ключик к сердцу каждого потенциального помощника.
[Сяфюдин Юсуф, учёный]:
«Когда людей вовлекают в такой процесс, их возможности расширяются. Мы даём им знания, которые они могут донести до других. Хотя в этом деле участвуют всего несколько человек, но влияние довольно большое».
Сейчас бывшие браконьеры понимают: чем больше коралловых рифов, тем больше рыбы в море.
[бывший браконьер]:
«Мы думали, что учёный навредит кораллам и осложнит нам жизнь. Но он объяснил, что кораллы необходимы рыбам, а мы, рыбаки, от них зависим. Он дал нам знания, и наше благосостояние улучшилось благодаря сохранению коралловых рифов».
Рыбаки делают специальные каркасы и опускают их на морское дно. К ним крепят живые кораллы, а те потом разрастаются.
Сейчас учёный планирует восстановить коралловые рифы рядом с двумя соседними островами – Барранг Ломпо и Самалона.
По данным исследователей, коралловые рифы в Индонезии занимают площадь в 50 тысяч квадратных километров. Это почти пятая часть общей площади коралловых рифов в мире.
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