В Чили новым президентом стал политик с правыми взглядами Хосе Антонио Каст

Убедительную победу одержал на выборах президента Чили крайне правый политик Хосе Антонио Каст – кандидат от..
Дата загрузки: 2025-12-17
Убедительную победу одержал на выборах президента Чили крайне правый политик Хосе Антонио Каст – кандидат от Республиканской партии. За него отдали голоса более 58% избирателей. Его главный оппонент – Жанетт Хара, баллотировавшаяся от Коммунистической партии, набрала менее 42% голосов и сразу признала поражение.
С избранием Каста политика страны резко сместится вправо впервые за 35 лет. Новый президент обещает реальные перемены. Он намерен искоренять преступность, поднимать экономику и бороться с нелегальной миграцией.
При этом Каст говорит, что следующий год будет тяжёлым, поскольку финансовая ситуация в Чили плохая.
[Хосе Антонио Каст, новый президент Чили]:
«Я должен быть предельно честен с первого дня: нет волшебных решений, ничего не меняется за один день, и вы это прекрасно знаете. Может происходить лишь так, что с каждым днём ситуация будет улучшаться, а не ухудшаться».
Новый президент также обещает, что в стране будет соблюдаться принцип верховенства закона.
[Хосе Антонио Каст, новый президент Чили]:
«Подчиняться (закону) должны не только граждане, но и государство. И в этом мы должны быть предельно ясными и точными: мы восстановим верховенство закона, вернём уважение к закону во всех регионах, без исключений, без привилегий».
У штаб-квартиры Республиканской партии в Сантьяго собрались сторонники нового президента.
[Хавьера, сторонница нового президента]:
«Пятьдесят восемь процентов чилийцев хотят развития, перемен и снижения уровня преступности. Посмотрите, как мы празднуем – это триумф. Этого хочет наша страна – никакого коммунизма, нам нужен прогресс».
[Пабло, сторонник нового президента]:
«Вся жизнь – катастрофа: растёт наркотрафик, люди боятся возвращаться домой, мы не продвинулись вперёд в сфере образования и здравоохранения. Так что всё это было катастрофой. Но это закончилось. И теперь с президентом Кастом у нас появилась возможность перемен. Наша страна станет организованной и дисциплинированной».
Избрание Каста знаменует собой очередную победу возрождающегося правого движения в Латинской Америке. Ранее в Аргентине пришёл к власти Хавьер Милей, придерживающийся правых взглядов. А недавняя победа центриста Родриго Паса положила конец почти двум десятилетиям социалистического правления в Боливии.
Короткая ссылка на эту страницу: