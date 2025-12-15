В Чили новым президентом стал политик с правыми взглядами Хосе Антонио Каст

Убедительную победу одержал на выборах президента Чили крайне правый политик Хосе Антонио Каст – кандидат от Республиканской партии. За него отдали голоса более 58% избирателей. Его главный оппонент – Жанетт Хара, баллотировавшаяся от Коммунистической партии, набрала менее 42% голосов и сразу признала поражение.

С избранием Каста политика страны резко сместится вправо впервые за 35 лет. Новый президент обещает реальные перемены. Он намерен искоренять преступность, поднимать экономику и бороться с нелегальной миграцией.

При этом Каст говорит, что следующий год будет тяжёлым, поскольку финансовая ситуация в Чили плохая.

[Хосе Антонио Каст, новый президент Чили]:

«Я должен быть предельно честен с первого дня: нет волшебных решений, ничего не меняется за один день, и вы это прекрасно знаете. Может происходить лишь так, что с каждым днём ситуация будет улучшаться, а не ухудшаться».

Новый президент также обещает, что в стране будет соблюдаться принцип верховенства закона.

[Хосе Антонио Каст, новый президент Чили]:

«Подчиняться (закону) должны не только граждане, но и государство. И в этом мы должны быть предельно ясными и точными: мы восстановим верховенство закона, вернём уважение к закону во всех регионах, без исключений, без привилегий».

У штаб-квартиры Республиканской партии в Сантьяго собрались сторонники нового президента.

[Хавьера, сторонница нового президента]:

«Пятьдесят восемь процентов чилийцев хотят развития, перемен и снижения уровня преступности. Посмотрите, как мы празднуем – это триумф. Этого хочет наша страна – никакого коммунизма, нам нужен прогресс». [Пабло, сторонник нового президента]:

«Вся жизнь – катастрофа: растёт наркотрафик, люди боятся возвращаться домой, мы не продвинулись вперёд в сфере образования и здравоохранения. Так что всё это было катастрофой. Но это закончилось. И теперь с президентом Кастом у нас появилась возможность перемен. Наша страна станет организованной и дисциплинированной».

Избрание Каста знаменует собой очередную победу возрождающегося правого движения в Латинской Америке. Ранее в Аргентине пришёл к власти Хавьер Милей, придерживающийся правых взглядов. А недавняя победа центриста Родриго Паса положила конец почти двум десятилетиям социалистического правления в Боливии.

