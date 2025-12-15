fb pixel
Телеканал NTD

Рождественский парад с четвероногими питомцами прошёл в Боливии

Рождественский парад с четвероногими питомцами прошёл в Боливии

Санта-Клаусами, оленями и другими сказочными персонажами нарядились тысячи боливийцев и вышли на рождественский парад в Ла-Пасе...

Дата загрузки: 2025-12-17

Рождественский парад с четвероногими питомцами прошёл в Боливии

Санта-Клаусами, оленями и другими сказочными персонажами нарядились тысячи боливийцев и вышли на рождественский парад в Ла-Пасе. Вместе с ними в карнавальном шествии участвуют собаки. Их тоже нарядили в костюмы.

[Эльвира, участница парада]:
«Наши собаки приносят радость в дом. А участвуя в этом параде, они тоже могут почувствовать дух Рождества».

[Тания, участница парада]:
«Мы рады за наших собак. Они не просто животные или наши питомцы, а часть семьи, и поэтому мы так к ним относимся».

Парад с собаками давно стал частью рождественских традиций в Ла-Пасе. В этом году участвуют 180 организаций, включая 40 собачьих клубов. Они подготовили более 140 украшенных платформ.

В прошлом году к шествию присоединились 100 000 участников. Местные власти надеются, что в этот раз людей будет ещё больше.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...