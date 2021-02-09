Отчёт: в январе 2021 власти Китая отправили в заключение почти 200 приверженцев Фалуньгун

Гонконг. Протест приверженцев Фалуньгун против репрессий в Китае в День прав человека. MIKE CLARKE/AFP via Getty Images

Новые факты о преследовании религиозных групп в Китае представил в своём недавнем докладе веб-сайт Minghui.org. Он собирает данные о репрессиях в отношении медитативной практики Фалуньгун со стороны коммунистических властей КНР.

Согласно отчёту, в январе этого года власти Китая отправили в незаконное заключение почти 200 приверженцев Фалуньгун. Во всех случаях это произошло из-за того, что они не захотели выполнять требование отказаться от своей веры.

Среди приговоров самым суровым оказался срок более чем в 10 лет. Также, более 30 осуждённых – пожилые люди. Одному из них 80 лет. Его приговорили к восьми годам заключения. Ещё двоим людм в возрасте 72 года и 65 лет дали по девять лет тюрьмы.

В отчёт также включили некоторые случаи конца прошлого года, поскольку не всегда удаётся получить информацию своевременно.

Фалуньгун (другое название – Фалунь Дафа) – это мирная практика самосовершенствования, основанная на принципах истина, доброта и терпение. Она включает пять комплексов медитативных упражнений.

В 90-х годах прошлого века Фалуньгун был в Китае очень популярным. В то время в стране по разным оценкам им занималось от 70 до 100 миллионов человек. Однако в 1999 году власти развязали в отношении Фалуньгун общенациональные репрессии.

С тех пор, по данным правозащитников, миллионы жителей Китая попали из-за этого в заключение. Сотни тысяч подверглись пыткам.