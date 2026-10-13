Популяцию мышей, считавшихся вымершими, восстанавливают в Калифорнии

В Южной Калифорнии создали третью новую популяцию тихоокеанских карманных мышей, находящихся под угрозой исчезновения. Животных выпустили на территории военной базы Кэмп-Пендлтон. Программа восстановления этого вида действует уже 20 лет. За это время специалисты выпустили в дикую природу более 500 мышей.

Тихоокеанская карманная мышь – одно из самых маленьких млекопитающих Северной Америки. По размеру она примерно с человеческий большой палец. В 1993 году учёные обнаружили небольшую популяцию этих животных в округе Ориндж. До этого вид считался вымершим.

Перед выпуском специалисты разводят мышей в неволе и проверяют, способны ли они выжить самостоятельно.

[Дебра Шайер, зоолог]:

«Когда мы отобрали группу для выпуска, мы подготовили место. Мы выбрали территорию, подходящую для них по условиям обитания. Затем мы огородили её, чтобы защитить мышей от некоторых наземных хищников и снизить угрозу нападения».

Первую новую популяцию создали в 2016 году в природном парке Лагуна-Кост в округе Ориндж. Вторую – в 2024 году на базе Кэмп-Пендлтон. На новом участке специалисты уже отмечают рост численности животных.

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[Дебра Шайер, зоолог]:

«Мы проделали небольшие проходы в ограждении, о котором я говорила. Они достаточно узкие, чтобы карманные мыши могли пролезть, а более крупные конкуренты – нет. Так мыши могут выходить за пределы своей безопасной зоны, где получают дополнительный корм».

Теперь специалисты хотят создать десять популяций тихоокеанских карманных мышей в дикой природе. Это позволит изменить статус вида с находящегося под угрозой исчезновения на вид, которому угрожает меньшая опасность.

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