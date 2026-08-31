fb pixel
Телеканал NTD

У берегов Северного Кипра перевернулся паром, есть погибшие

У берегов Северного Кипра перевернулся паром, есть погибшие

У берегов Северного Кипра продолжаются поисково-спасательные работы. В воскресенье здесь перевернулся паром с людьми. На борту..

Дата загрузки: 2026-09-01

У берегов Северного Кипра перевернулся паром, есть погибшие

У берегов Северного Кипра продолжаются поисково-спасательные работы. В воскресенье здесь перевернулся паром с людьми.

На борту находилось 270 пассажиров и членов экипажа. Подтверждена гибель восьмерых человек. Ещё 18 пропали без вести.

В порту собрались друзья и родственники пассажиров.

[Ягиз, друг пассажира]:
«Он был нашим другом со школы. Мы видели его последними вчера и с тех пор ничего о нём не слышали. Мы ждём с надеждой. Да поможет всем Бог».

По данным властей, частный паром покинул порт Киринии в 12:30 по местному времени и сразу же начал набирать воду по неизвестной причине. Он направлялся в турецкий порт Ташуджу в восточном Средиземноморье.

Кириния – популярный туристический курорт. Паром был одним из нескольких морских маршрутов, ежедневно связывающих Северный Кипр с Турцией.

Судно затонуло и опустилось на глубину более 500 метров. В поисках помогают турецкие водолазы.

[Наиф, друг пассажиров]:
«Двое наших друзей пропали без вести. Один выбрался. Всего у нас там было трое друзей. Они ездили к своим семьям. Они работали здесь».

Тела погибших доставили в больницу. Четверых уже опознали.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...