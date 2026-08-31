У берегов Северного Кипра перевернулся паром, есть погибшие

У берегов Северного Кипра продолжаются поисково-спасательные работы. В воскресенье здесь перевернулся паром с людьми. На борту..

У берегов Северного Кипра продолжаются поисково-спасательные работы. В воскресенье здесь перевернулся паром с людьми.

На борту находилось 270 пассажиров и членов экипажа. Подтверждена гибель восьмерых человек. Ещё 18 пропали без вести.

В порту собрались друзья и родственники пассажиров.

[Ягиз, друг пассажира]:

«Он был нашим другом со школы. Мы видели его последними вчера и с тех пор ничего о нём не слышали. Мы ждём с надеждой. Да поможет всем Бог». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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По данным властей, частный паром покинул порт Киринии в 12:30 по местному времени и сразу же начал набирать воду по неизвестной причине. Он направлялся в турецкий порт Ташуджу в восточном Средиземноморье.

Кириния – популярный туристический курорт. Паром был одним из нескольких морских маршрутов, ежедневно связывающих Северный Кипр с Турцией.

Судно затонуло и опустилось на глубину более 500 метров. В поисках помогают турецкие водолазы.

[Наиф, друг пассажиров]:

«Двое наших друзей пропали без вести. Один выбрался. Всего у нас там было трое друзей. Они ездили к своим семьям. Они работали здесь».

Тела погибших доставили в больницу. Четверых уже опознали.

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