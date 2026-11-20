У побережья Сенегала перевернулась лодка с мигрантами. Судно направлялось в Европу. Пропавшими без вести числятся десятки..

У побережья Сенегала перевернулась лодка с мигрантами. Судно направлялось в Европу. Пропавшими без вести числятся десятки людей.

Инцидент произошёл у берегов Йенна – прибрежного городка к югу от столицы Дакар.

На пляж пришли родственники мигрантов, которые могли быть на борту. Люди надеются получить хоть какую-то информацию о своих близких.

[Ассан Сумаре, родственник пропавшего без вести]:

«Мы не видели нашего брата с позавчерашнего дня. До нас дошли слухи, что вчера здесь перевернулась лодка. Мы пытались связаться с ним, но не смогли, поэтому пришли узнать, нет ли его среди пострадавших. Никакой информации мы не получили. Некоторых выживших доставили в больницу, но, когда мы туда приехали, его среди них не оказалось».

По словам местного чиновника, на борту находилось не менее 50 человек. Кораблекрушение предположительно произошло около 2 часов ночи в среду. Сейчас пытаются найти выживших и жертв. По данным некоммерческой организации «Горизонты без границ», были обнаружены тела четверых погибших.

Это крушение – очередной подобный инцидент на западноафриканском маршруте.

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Как заявило на этой неделе УВКБ ООН, с начала года при попытке добраться из Западной Африки до Канарских островов погибло почти 600 человек.

В этом месяце поток мигрантов увеличился, поскольку море спокойнее, а погодные условия – благоприятнее. По данным ООН, за первые 12 дней ноября на Канарские острова прибыло более 8000 человек. Это в три раза больше, чем за весь ноябрь прошлого года. Это также самое большое месячное число с октября 2023-го.

Путешествия из Сенегала и соседних стран на ветхих лодках крайне опасны. Несмотря на попытки властей перехватить суда, многие из них терпят бедствие, что приводит к гибели десятков людей. Ранее в этом месяце к северу от Дакара также затонуло судно, в результате чего погибло более 40 человек.

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