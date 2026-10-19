Беспорядки во Франции: протесты сопровождаются поджогами и погромами

В Париже вторую ночь подряд горят костры из велосипедов, покрышек и мусора, а улицы затянуты чёрным..

В Париже вторую ночь подряд горят костры из велосипедов, покрышек и мусора, а улицы затянуты чёрным дымом. Беспорядки начались на фоне протестов против нехватки учителей и плохих условий в школах, а также роста стоимости жизни, высоких цен на топливо и плохого состояния общественных служб.

В субботу демонстрации прошли по всей стране. По данным МВД Франции, в них участвовало около 550 тысяч человек. В ряде городов мирные акции переросли в столкновения, погромы и поджоги. В некоторых местах зафиксировали случаи мародёрства в магазинах.

В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон выступил с телеобращением. Он осудил нападения на магазины и государственные учреждения, а также потребовал проверить готовность полиции к массовым беспорядкам.

[Эммануэль Макрон, президент Франции]:

«Те, кто разрушал имущество, должны заплатить. Те, кто грабил, должны возместить ущерб. Те, кто пытался свергнуть Республику, понесут ответственность».

Макрон заявил, что местные власти смогут запрещать отдельные собрания, если это потребуется для защиты общественных зданий и бизнеса. Он также пообещал помочь предпринимателям, пострадавшим от погромов.

Протесты на фоне роста стоимости жизни в эти дни проходят и в других европейских странах. В Италии, Бельгии и Португалии люди также выходят на улицы из-за экономических трудностей и недовольства политикой властей.

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Так, в итальянских городах, включая Милан, протесты против роста цен и ухудшения общественных услуг переросли в столкновения с полицией, поджоги и разграбление магазинов.

В Бельгии студенты вышли на улицы против реформ в сфере образования и сокращения бюджетных расходов.

А в Португалии десятки тысяч людей прошли по Лиссабону, требуя повышения зарплат и пенсий, а также принятия мер против жилищного кризиса и роста стоимости жизни.

А в Албании студенческие протесты против коррупции, высоких расходов на образование и нехватки рабочих мест также переросли в столкновения с полицией. Участники также требуют отставки премьер-министра Эди Рамы.

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