В стычку с полицией вступила группа протестующих, отколовшаяся от колонны демонстрантов в Брюсселе. Беспорядки вспыхнули недалеко..

В Брюсселе тысячи людей вышли на протест против мер жёсткой экономии

В стычку с полицией вступила группа протестующих, отколовшаяся от колонны демонстрантов в Брюсселе. Беспорядки вспыхнули недалеко от Южного вокзала после того, как в конце шествия протестующие подожгли автомобиль.

Полиция применила слезоточивый газ и водомёты, чтобы разогнать толпу. По данным правоохранителей, в стычках участвовали примерно 200 человек.

Демонстрацию в столице Бельгии организовали профсоюзы. Они также призвали к всеобщей забастовке в знак протеста против мер жёсткой экономии и сокращения бюджетных расходов. Это уже не первый протест против реформ, предложенных правительством Бельгии.

На демонстрацию в Брюсселе вышли 50 000 человек. Они маршем прошли от Северного вокзала к Южному.

Между тем забастовки привели к транспортному коллапсу: в Брюсселе возникли перебои в движении автобусов, трамваев и поездов метрополитена. Транспортное сообщение Фландрии и Валлонии также было нарушено.

Кроме того, по всей стране было парализовано авиасообщение: в аэропортах отменили сотни рейсов, что сорвало планы десятков тысяч пассажиров.

Правительство Бельгии не может согласовать бюджет на следующий год из-за разногласий в правящей коалиции. Оно пытается сократить государственные расходы примерно на десять миллиардов евро. Цель – уменьшить бюджетный дефицит и стабилизировать государственные финансы.

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Реформы должны коснуться пенсионной системы, расходов на здравоохранение и соцзащиту, пособий по безработице, оплаты труда и отдельных налоговых механизмов.

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