Учителя, пожарные и госслужащие прошли маршем по Парижу. Они выступают против проекта бюджета на 2027 год,..

Пожарные и госслужащие вышли на протест в Париже

Учителя, пожарные и госслужащие прошли маршем по Парижу. Они выступают против проекта бюджета на 2027 год, который правительство представит 1 октября. Такие же протесты прошли в Лилле и других городах. Люди требуют повысить зарплаты, улучшить условия труда и увеличить штат работников.

Ранее в этом месяце премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что правительство планирует сократить бюджетные расходы на 54 миллиарда евро. В текущем году темпы роста экономики Франции уже ниже ожидаемых, что ещё больше увеличит бюджетный дефицит.

Правительство предлагает снова заморозить базовую ставку для расчёта зарплат госслужащих. По оценке властей, это позволит сэкономить около двух миллиардов евро.

Против этого выступает крупнейшее в стране левое профсоюзное объединение «Всеобщая конфедерация труда». Именно оно и организовало протесты против проекта бюджета по всей стране. Глава профсоюза заявила, что у правительства есть 48 часов, чтобы коренным образом пересмотреть бюджетный план. При этом не уточнила, какие меры последуют в случае отказа.

Между тем дефицит бюджета Франции достиг критических 5,4% ВВП, а государственный долг стремительно приближается к 120%.

Евросоюз и международные рейтинговые агентства требуют от Парижа сократить расходы. Но эти меры блокируют левое крыло французского парламента, профсоюзы и большая часть населения, привыкшего к высокой социальной поддержке.

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