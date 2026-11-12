Забастовка в Испании переросла в стычки

В Мадриде и Барселоне вечером 11 ноября вспыхнули стычки во время протестов против жилищного кризиса. Акции..

В Мадриде и Барселоне вечером 11 ноября вспыхнули стычки во время протестов против жилищного кризиса. Акции прошли на фоне всеобщей забастовки. По данным профсоюзов, в ней участвовали четыре миллиона работников.

В испанской столице полицейские разгоняли демонстрантов у площади Испании. Они применили дубинки и слезоточивый газ.

[Нереа Каньяс, участница протеста]:

«На площади Испании были тысячи людей, и полиция начала окружать площадь. Когда люди захотели уйти с площади домой, то пошли в сторону полиции. Полицейские восприняли это как угрозу и пошли на всех, но покинуть площадь было невозможно, потому что они полностью её окружили».

В Барселоне после завершения основного шествия некоторые протестующие били витрины и запускали фейерверки в сторону полиции. На улицах горели мусорные контейнеры и велосипеды.

По данным полиции, к девяти вечера по всей стране задержали более 70 человек. Профсоюзы заявили о намерении подать жалобу на действия силовиков, которые считают несоразмерными.

Это первая всеобщая забастовка в Испании с 2012 года. Её поддержали два крупнейших профсоюза страны, а также объединения арендаторов, недовольных ростом платы за жильё и выселениями.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Активисты требуют автоматического продления договоров аренды. Профсоюзы добиваются увеличения объёмов государственного жилья и нового соглашения о минимальной зарплате.

Протесты проходят перед досрочными парламентскими выборами, назначенными на 29 ноября.

Короткая ссылка на эту страницу: