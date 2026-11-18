Тысячи людей вышли на протесты в Париже и Брюсселе. Во французской столице от властей требуют мер..

Тысячи людей вышли на протесты в Париже и Брюсселе. Во французской столице от властей требуют мер против роста цен. В бельгийской участники выступили против повышения платы за учёбу и изменений в финансировании образования. Акцию в Брюсселе приурочили к Международному дню студентов. К учащимся присоединились преподаватели.

В Брюсселе после окончания студенческого марша часть протестующих перекрыла внутреннюю кольцевую дорогу города. Полиция применила водомёты и слезоточивый газ, чтобы освободить проезжую часть. Нескольких человек задержали. Позже движение по дороге восстановили.

В Париже на марш пришло меньше людей, чем на предыдущие акции. Некоторые участники надели карнавальные костюмы и играли на музыкальных инструментах.

Протесты во Франции начались в сентябре. Тогда школьники и студенты требовали отремонтировать учебные здания, нанять больше учителей и провести реформы в вузах. Позже к акциям присоединились профсоюзы. На фоне протестов премьер-министр Себастьен Лекорню объявил, что минимальную зарплату повысят уже в декабре, на месяц раньше запланированного.

В других странах ЕС одной из главных тем протестов стало доступное жильё. В октябре тысячи студентов и преподавателей вышли на марш в Афинах. Они потребовали снизить расходы на жильё для студентов и увеличить финансирование образования.

В Испании акции против дорогого жилья также начались в октябре. А в минувшую субботу с такими же требованиями десятки тысяч человек вышли на улицы более чем 30 городов Португалии.

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