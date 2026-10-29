Скелет нанотираннуса, известный как Джоди, ушёл с молотка в Нью-Йорке. Редкую окаменелость оценивали в 6-9 миллионов..

Скелет нанотираннуса Джоди ушёл с молотка за $47 млн на аукционе в Нью-Йорке

Скелет нанотираннуса, известный как Джоди, ушёл с молотка в Нью-Йорке. Редкую окаменелость оценивали в 6-9 миллионов долларов, но выручили намного больше – 47 миллионов, включая комиссионные.

Джоди стала вторым по стоимости ископаемым динозавром, проданным на аукционе, после тираннозавра Гуса. Его купили за 50 миллионов долларов в июле.

Джоди – взрослый динозавр. Его длина – около шести метров, высота – два. Скелет сохранился на 70%, а череп – почти целиком. Возраст окаменелости – примерно 67 миллионов лет.

Изначально Джоди считали молодой особью тираннозавра, но недавно исследователи отнесли её к роду нанотираннус. Между ящерами насчитали 150 морфологических отличий.

[Кассандра Хаттон, сотрудница аукционного дома Sotheby’s]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «У нанотираннуса передние конечности намного длиннее, а когти крупнее, чем у тираннозавра. Мы все видели его изображения с комично маленькими «руками». У нанотираннуса конечности пропорциональны размеру тела и при этом заметно крупнее, чем у тираннозавра. Кроме того, у нанотираннуса ноги длиннее и тоньше. Такие животные были приспособлены для быстрого бега, в отличие от тираннозавра, который был крупным, тяжеловесным существом».

Окаменелые останки нанотираннуса нашли в 2019 году в штате Монтана. Науке известны всего три скелета динозавра этого рода. Причём Джоди на втором месте по сохранности.

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