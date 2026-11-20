Лондонская Национальная галерея впервые собрала все сохранившиеся портреты кисти нидерландского художника Яна ван Эйка. На выставке девять картин и один рисунок. Это примерно половина всех сохранившихся работ мастера XV века.

Ван Эйку позировали состоятельные купцы, ремесленники и близкие художника. В 1439 году он написал свою жену Маргарету. На ней головной убор, который тогда носили в Брюгге. А в мужчине в красном головном уборе, которого ван Эйк написал шестью годами раньше, исследователи видят самого художника.

[Николас Флори, соорганизатор выставки]:

«У ван Эйка мы впервые видим, как художник улавливает мимолётные детали человеческих лиц. Эти люди выглядят так, будто мы могли бы встретить их на улице и узнать, проходя мимо. Он пишет щетину, покрасневшие глаза, чуть блестящую кожу, поры на носу. Это настоящий шаг вперёд в истории портрета. Ван Эйк задал новые стандарты, которые повлияли на развитие жанра в последующие века».

В «Портрете четы Арнольфини» художник изобразил пару в полный рост в богато обставленной комнате. Для XV века такая композиция была редкостью. Рядом – отдельный портрет мужчины, в котором исследователи видят того же человека. Предположительно, это итальянский купец Джованни Арнольфини.

Из Дрездена привезли единственный сохранившийся рисунок ван Эйка. На нём художник записал, какие оттенки использовать для лица пожилого мужчины. Рядом повесили картину, которую он написал по этому рисунку. За всю историю их показывают вместе лишь во второй раз.

Выставка продлится до 11 апреля 2027 года.

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