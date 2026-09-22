Спустя 30 лет: «платье мести» принцессы Дианы снова выставят на торги

Так называемое платье мести принцессы Дианы выставили на обозрение публики в Лондоне. В этом году знаменитый..

Так называемое платье мести принцессы Дианы выставили на обозрение публики в Лондоне. В этом году знаменитый наряд уйдёт с молотка. Его выставят на аукцион впервые почти за 30 лет.

Чёрное шёлковое платье с открытыми плечами создала дизайнер Кристина Стамболиан. Оно ждало своего часа в гардеробе леди Дианы три года. Принцесса надела наряд на вечер в галерее «Серпентайн» 29 июня 1994 года – в тот же день, когда принц Чарльз публично признался в неверности во время брака.

[Морган Халими, сотрудница аукционного дома Sotheby’s]:

«»Платье мести». Мы полагаем, что это название придумала газета The Sun. На следующий день она опубликовала статью под заголовком «Месть – это шик». Но, на мой взгляд, смысл намного глубже, чем просто месть. Речь об уверенности в себе, о внутренней силе. Это не столько негативный аспект мести, сколько утверждение: «Это моя жизнь, и я могу за себя постоять»».

Образ принцессы Дианы в этом платье стал одним из самых известных.

[Морган Халими, сотрудница аукционного дома Sotheby’s]:

«Пожалуй, это самая узнаваемая и значимая вещь, связанная с Дианой. Она сыграла огромную роль в истории её жизни и теперь символизирует события того дня. Это был настоящий поворотный момент в её судьбе, и этот наряд воплощает это в себе».

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В 1997 году леди Диана продала платье вместе с другими нарядами, чтобы собрать деньги на благотворительность. Оно хорошо сохранилось, и аукционисты рассчитывают выручить от 150 до 300 тысяч долларов. Часть средств пойдёт на поддержку Королевской больницы Эдинбурга.

После выставки в Лондоне платье отправится в Гонконг, потом в Женеву, а затем в Нью-Йорк. Там 9 декабря его продадут на аукционе в рамках «Недели роскоши» Sotheby’s.

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