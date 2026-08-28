В Непале продолжаются поиски выживших и погибших после разрушительного наводнения. Жертв уже около 470. Ещё более..

Наводнение в Непале: жертв почти 500, пропавших – более 1000

В Непале продолжаются поиски выживших и погибших после разрушительного наводнения. Жертв уже около 470. Ещё более 1000 человек числятся пропавшими без вести в Непале и соседнем Китае. Как минимум 540 из них – иностранцы.

Бедствие произошло рано утром в среду. Изучив спутниковые снимки, эксперты заявили, что высоко в Гималаях обрушилась порода, увлекая за собой часть ледника. Это спровоцировало огромный поток воды, грязи и камней. Он хлынул вниз по течению, смывая здания и различную инфраструктуру на маршруте между Катманду и Лхасой. Разрушены десятки мостов и 40 километров дорог.

До многих пострадавших районов по земле добраться невозможно. Тысячи людей оказались отрезанными от внешнего мира. Им доставляют продукты и предметы первой необходимости по воздуху.

Между тем, удалось спасти сотни человек. Туристов доставляют в военный тренировочный центр, где они ждут дальнейшей эвакуации.

Индийская туристка Анжана говорит, что сначала люди не понимали, что происходит. Звук напоминал падение огромных камней в воду.

[Анжана Раджа, туристка из Индии]:

«Мы увидели поток воды, грязь поднималась на высоту четырёхэтажного дома. Мы бежали изо всех сил. Мы пробежали 500 ступеней вверх по горе, чтобы оказаться в безопасности».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Итальянец Стефано также говорит, что дорогу затопило практически мгновенно, поэтому люди побежали вверх по склону.

[Стефано Лутумуоло, гражданин Италии]:

«Это было единственное, что можно было сделать. Больше ничего не оставалось. Шоссе находится в 40-50 метрах, и всё произошло за одну минуту».

Среди пропавших без вести есть граждане 33 стран, включая Россию, Индию, Великобританию, Австралию и США. Австралия уже заявила, что выделит более 3,5 миллионов долларов помощи. Финансовую поддержку предложил и президент США Дональд Трамп.

Между тем Непалу и Китаю угрожает новое бедствие. Обломки перегородили реку Бхоте-Коши, из-за чего образовалось озеро. Вода продолжает прибывать, и есть риск прорыва.

Короткая ссылка на эту страницу: