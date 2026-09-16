330 000 редких морских черепах приплыли к побережью Мексики для гнездования

Тысячи редких оливковых черепах выходят на пляж Ла-Эскобилья в Мексике. За несколько дней они отложат сотни..

Тысячи редких оливковых черепах выходят на пляж Ла-Эскобилья в Мексике. За несколько дней они отложат сотни тысяч яиц. Такое массовое гнездование известно как аррибада – «прибытие».

В этот раз на побережье в штате Оахака высадились более 330 000 рептилий. И это уже шестая аррибада с марта.

Пляж Ла-Эскобилья – это заповедник и охраняемая территория протяжённостью примерно 15 километров. Природоохранный центр работает здесь уже почти 60 лет. Это место считается одним из важнейших мест концентрации оливковых черепах в стране и мире.

В сентябре прошлого года здесь гнездились почти 270 000 оливковых черепах. Каждая рептилия обычно откладывает примерно по 100 яиц. Значит, потенциально могли вылупиться 26 миллионов детёнышей.

В этом году процент рождаемости достиг 40%. По словам специалистов, сейчас нормальному выводу потомства мешают погодные катаклизмы.

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«Дождей нет, жарко, и, следовательно, детёнышей вылупляется меньше. Дело в том, что на пляже высокая температура и низкая влажность, а такой небольшой влажности недостаточно для рождения детёнышей».

Учёные пока не знают точно, что запускает синхронный процесс гнездования морских черепах. Возможными факторами называют лунный цикл, ветер и химические сигналы между рептилиями.

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