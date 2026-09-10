Почти нетронутую доинкскую гробницу возрастом 600 лет обнаружили археологи на севере Перу. Находка представляет собой платформу..

В Перу нашли нетронутую доинкскую гробницу возрастом почти 600 лет

Почти нетронутую доинкскую гробницу возрастом 600 лет обнаружили археологи на севере Перу. Находка представляет собой платформу из глины размером 17 на 17 метров и высотой пять метров. Внутри погребено 38 человек.

В центральной камере нашли останки одного умершего в окружении изделий из ракушек и металла. По мнению археологов, это знатный представитель культуры Чиму. При этом он захоронен полностью в горизонтальном положении, что не характерно для этой цивилизации.

[Хорхе Менесес, археолог]:

«Платформа была предназначена для этого человека и его спутников. Со временем её перестроили, и она стала вмещать 38 человек».

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В других частях гробницы археологи нашли останки ещё 37 человек. Все находятся в согнутом или полусидячем положении.

Кроме того, учёные обнаружили оружие, эмблемы из металла, а также изделия из керамики, созданные под влиянием инкской культуры.

Ценность находки в том, что археологам не надо восстанавливать картину после разграбления. Здесь сохранилась связь между погребёнными и их вещами.

[Хорхе Менесес, археолог]:

«Впервые перуанские археологи обнаружили почти неповрежденную платформу с неизменённым контекстом, где захоронен представитель элиты. Причём главная камера оставалась запечатанной почти 600 лет».

Гробницу обнаружили недалеко от города Чан-Чан – крупнейшей в Америке цитадели из глиняных кирпичей. Чан-Чан был столицей государства Чимор, принадлежавшего цивилизации Чиму. Она существовала с 1250 по 1470 год. Потом её покорили инки.

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