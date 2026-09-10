В Перу нашли нетронутую доинкскую гробницу возрастом почти 600 лет

Почти нетронутую доинкскую гробницу возрастом 600 лет обнаружили археологи на севере Перу. Находка представляет собой платформу..
Дата загрузки: 2026-09-10
Почти нетронутую доинкскую гробницу возрастом 600 лет обнаружили археологи на севере Перу. Находка представляет собой платформу из глины размером 17 на 17 метров и высотой пять метров. Внутри погребено 38 человек.
В центральной камере нашли останки одного умершего в окружении изделий из ракушек и металла. По мнению археологов, это знатный представитель культуры Чиму. При этом он захоронен полностью в горизонтальном положении, что не характерно для этой цивилизации.
[Хорхе Менесес, археолог]:
«Платформа была предназначена для этого человека и его спутников. Со временем её перестроили, и она стала вмещать 38 человек».
В других частях гробницы археологи нашли останки ещё 37 человек. Все находятся в согнутом или полусидячем положении.
Кроме того, учёные обнаружили оружие, эмблемы из металла, а также изделия из керамики, созданные под влиянием инкской культуры.
Ценность находки в том, что археологам не надо восстанавливать картину после разграбления. Здесь сохранилась связь между погребёнными и их вещами.
[Хорхе Менесес, археолог]:
«Впервые перуанские археологи обнаружили почти неповрежденную платформу с неизменённым контекстом, где захоронен представитель элиты. Причём главная камера оставалась запечатанной почти 600 лет».
Гробницу обнаружили недалеко от города Чан-Чан – крупнейшей в Америке цитадели из глиняных кирпичей. Чан-Чан был столицей государства Чимор, принадлежавшего цивилизации Чиму. Она существовала с 1250 по 1470 год. Потом её покорили инки.
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