Лесной пожар уничтожил 25 000 гектаров территории в Боснии

В Боснии и Герцеговине уже три дня пытаются взять под контроль масштабный лесной пожар в Требишево...

В Боснии и Герцеговине уже три дня пытаются взять под контроль масштабный лесной пожар в Требишево. Он уничтожил несколько десятков тысяч гектаров территории.

В борьбе с огнём задействовали самолёты Canadair. Пожарным помогают и местные жители.

[Мате Бунтич, доброволец]:

«По неофициальной информации, сгорело не менее 20–25 000 гектаров, включая лес и низкорослую растительность. Ущерб огромен и затронул как растительный, так и животный мир».

Густой дым от пожара распространился по региону и добрался до курортов Хорватии. Пожарная служба хорватского Сплитско-Далматинского округа сообщила, что ветер разнёс дым в сторону Далмации, от Сплита до полуострова Пелешац, а дымка и запах гари достигли острова Брач.

Этот пожар полыхает на фоне того, как Европа восстанавливается после рекордной жары и засухи, создавших идеальные условия для лесных пожаров, особенно во Франции, Испании, Греции и на Балканах.

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