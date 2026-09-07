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300 000 жителей Колумбии столкнулись с отключениями воды из-за засухи

300 000 жителей Колумбии столкнулись с отключениями воды из-за засухи

В колумбийском городе Медельин из-за сильной засухи начали отключать воду. Ограничения затронули почти 300 тысяч человек...

Дата загрузки: 2026-09-08

300 000 жителей Колумбии столкнулись с отключениями воды из-за засухи

В колумбийском городе Медельин из-за сильной засухи начали отключать воду. Ограничения затронули почти 300 тысяч человек. Воду отключают ежедневно с шести вечера до пяти утра.

В районы, где прекращается подача, направляют водовозы.

Один из источников водоснабжения города – водохранилище Пьедрас-Бланкас. Сейчас оно заполнено примерно на 60 процентов. По данным местной коммунальной компании, системе водоснабжения ежедневно не хватает около 10 миллионов литров воды.

[Клаудия Кларо, метеоролог IDEAM]:
«Предварительные данные показывают, что в 48 муниципалитетах были зафиксированы высокие температуры, во многих случаях выше абсолютных месячных максимумов. Метеостанции в Кальяо, Вилья-Роса, Пайлатас и Вальедупар зафиксировали температуру более чем в 42 градуса по Цельсию».

В Колумбии пока не зафиксировали официальное начало явления Эль-Ниньо. Но осадков значительно меньше обычного. Это приводит к снижению уровня воды в реках и водохранилищах, которые используются для снабжения населения и производства электроэнергии.

[Хуан Фернандо Паниагуа, представитель коммунальной компании EPM]:

«Поэтому нам приходится вводить нормирование воды, чтобы сохранить нынешний уровень и обеспечить поставки до конца года».

По прогнозам, Эль-Ниньо может продолжиться до конца 2026 года и в первом квартале 2027-го. Его усиление может совпасть с сухим сезоном в нескольких регионах страны.

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