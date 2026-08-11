Более 100 погибших: в Колумбии произошло самое сильное землетрясение века

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в понедельник на западе Колумбии. Погибли как минимум 111 человек, ещё десятки..

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в понедельник на западе Колумбии. Погибли как минимум 111 человек, ещё десятки получили травмы. Разрушены либо повреждены около 1600 зданий. 61 обрушилось полностью.

Среди пострадавших городов – Кали на юго-западе страны. Здесь повреждены в том числе больницы и школы. Спасатели продолжают работать в районах, где есть разрушения.

[Педро Рамирес, сержант пожарной службы Кали]:

«Вся пожарная служба Кали была направлена на работу. Мы находимся в разных местах, пытаемся добраться до каждого участка и проверить, есть ли признаки жизни».

В одном из зданий спасатели утром обнаружили трёх человек.

[Данило Прада, пожарный станции Аламеда]:

«Сегодня утром мы спасли трёх человек – двух мужчин и женщину. Их доставили в медицинское учреждение. Мы также получили информацию, что на этом месте под завалами находятся двое несовершеннолетних, поэтому направили туда все наши силы и сосредоточили работу на этом участке».

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Землетрясение стало самым сильным для Колумбии в XXI веке. Подземные толчки ощущались в том числе в столице Боготе. По данным Колумбийской геологической службы, к вечеру было зарегистрировано более 20 афтершоков. Специалисты предупредили, что возможны новые подземные толчки.

Очаг землетрясения находился в департаменте Чоко, примерно в 400 километрах к западу от Боготы. Он залегал на глубине около 107 километров.

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