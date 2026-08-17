Ураган «Лала» оставил без электричества более 200 000 домохозяйств на Гавайских островах. Он прошёл по касательной,..

Ураган «Лала» оставил без электричества более 200 000 домов на Гавайских островах

Ураган «Лала» оставил без электричества более 200 000 домохозяйств на Гавайских островах. Он прошёл по касательной, не выходя на сушу, но последствия оказались катастрофическими. Скорость ветра в районах населённых пунктов составляла от 80 до 120 километров в час. Больше всего пострадали острова Гавайи и Оаху.

По данным властей, один человек погиб в автомобильной аварии, десятки людей получили не опасные для жизни травмы, более 110 человек находятся во временных убежищах. На острове Гавайи приостановили работу два аэропорта, что привело к задержке 190 рейсов.

Сильным ветром повалило деревья на линии электропередачи. С 19 зданий сорвало крыши. Местами выпало до 810 миллиметров осадков. Это вызвало оползни и наводнения. Многие дороги затопило. С фундаментов смыло около 100 домов. На острове Гавайи разрушены либо сильно повреждены шесть автомобильных мостов.

Позже ураган ослаб до тропического шторма.

Сейчас аварийные службы разбирают завалы, расчищают дороги и восстанавливают подачу электричества. Работы затруднены из-за сильного ветра. В воскресенье без света оставались 130 000 домохозяйств.

[местная жительница]:

«У нас всю ночь не было света. Так что я вышла на улицу оценить ситуацию. <…> Мы надеемся, что аварийные службы прибудут к нам и немного помогут».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Для островов Ниихау и Кауаи штормовое предупреждение остаётся в силе. Там возможны сильные порывы ветра на возвышенностях. Также сохраняется угроза наводнений.

Сейчас шторм движется на запад. Скорость ветра сохраняется на уровне 105 километров в час. По прогнозам синоптиков, во второй половине недели «Лала», находясь над тёплыми водами Тихого океана, снова наберёт силу урагана 1-й категории. Двигаться он будет вдоль необитаемых островов и атоллов Северо-Западного Гавайского хребта.

Короткая ссылка на эту страницу: