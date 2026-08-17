Ураган «Лала» оставил без электричества более 200 000 домов на Гавайских островах

Ураган «Лала» оставил без электричества более 200 000 домохозяйств на Гавайских островах. Он прошёл по касательной,..
Дата загрузки: 2026-08-18
Ураган «Лала» оставил без электричества более 200 000 домохозяйств на Гавайских островах. Он прошёл по касательной, не выходя на сушу, но последствия оказались катастрофическими. Скорость ветра в районах населённых пунктов составляла от 80 до 120 километров в час. Больше всего пострадали острова Гавайи и Оаху.
По данным властей, один человек погиб в автомобильной аварии, десятки людей получили не опасные для жизни травмы, более 110 человек находятся во временных убежищах. На острове Гавайи приостановили работу два аэропорта, что привело к задержке 190 рейсов.
Сильным ветром повалило деревья на линии электропередачи. С 19 зданий сорвало крыши. Местами выпало до 810 миллиметров осадков. Это вызвало оползни и наводнения. Многие дороги затопило. С фундаментов смыло около 100 домов. На острове Гавайи разрушены либо сильно повреждены шесть автомобильных мостов.
Позже ураган ослаб до тропического шторма.
Сейчас аварийные службы разбирают завалы, расчищают дороги и восстанавливают подачу электричества. Работы затруднены из-за сильного ветра. В воскресенье без света оставались 130 000 домохозяйств.
[местная жительница]:
«У нас всю ночь не было света. Так что я вышла на улицу оценить ситуацию. <…> Мы надеемся, что аварийные службы прибудут к нам и немного помогут».
Для островов Ниихау и Кауаи штормовое предупреждение остаётся в силе. Там возможны сильные порывы ветра на возвышенностях. Также сохраняется угроза наводнений.
Сейчас шторм движется на запад. Скорость ветра сохраняется на уровне 105 километров в час. По прогнозам синоптиков, во второй половине недели «Лала», находясь над тёплыми водами Тихого океана, снова наберёт силу урагана 1-й категории. Двигаться он будет вдоль необитаемых островов и атоллов Северо-Западного Гавайского хребта.
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