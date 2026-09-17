Детёныш рыжей рыси впервые вышел к публике в зоопарке в Мехико

Детёныш рыжей рыси дебютирует в зоопарке Чапультепек в Мехико. Здесь потомство хищников этого вида появилось на..
Дата загрузки: 2026-09-17
Детёныш рыжей рыси дебютирует в зоопарке Чапультепек в Мехико. Здесь потомство хищников этого вида появилось на свет впервые. Рысёнок родился в середине июля.
В первые недели жизни детёныши полностью зависят от матери. Сейчас новый питомец зоопарка достаточно подрос, чтобы показаться на публике.
[Хавьер Охеда Чавес, ветеринар]:
«Мы очень гордимся тем, что в нашем Центре охраны природы Чапультепек появился первый детёныш рыжей рыси. Его мама и папа родились в других природоохранных центрах: самец – в Арагоне, самка – в Койотесе».
Рыжая рысь обитает на всей территории Северной Америки. В том числе встречается в окрестностях Мехико. Эти хищные кошки известны своим коротким хвостом. Питаются в основном грызунами, зайцами и кроликами и ведут сумеречный образ жизни.
Статус популяции рыжей рыси довольно стабилен. Но животным всё равно угрожают охота и утрата среды обитания.
[Хавьер Охеда Чавес, ветеринар]:
«Мы заинтересованы в том, чтобы этот вид был представлен у нас. Это поможет нам в просветительской деятельности в области охраны природы, а в будущем, возможно, и в разведении: либо здесь, либо в одном из других центров Мехико».
Когда детёныш подрастёт, его, возможно, передадут в другой зоопарк в пределах Мексики.
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