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Парк «Тиволи» в Копенгагене украсили к Хэллоуину

Парк «Тиволи» в Копенгагене украсили к Хэллоуину

В парке развлечений «Тиволи» в Копенгагене подготовка к Хэллоуину идёт полным ходом. Над прогулочными дорожками развесили..

Дата загрузки: 2026-10-27

Парк «Тиволи» в Копенгагене украсили к Хэллоуину

В парке развлечений «Тиволи» в Копенгагене подготовка к Хэллоуину идёт полным ходом. Над прогулочными дорожками развесили тыквенные фонари с оранжевой подсветкой. Посетители останавливаются, чтобы рассмотреть украшения и сделать фотографии.

[Хлоя Сид, посетительница из Великобритании]:
«Думаю, здесь приятная, уютная, тёплая атмосфера, и все украшения очень впечатляют. Это не просто световое шоу, где огни стоят через каждые 50 ярдов или вроде того. Они повсюду, они тебя окружают».

Среди украшений – настоящие гигантские тыквы. Художник вырезал из них фигуры, посвящённые теме праздника.

[Зои, посетительница из Великобритании]:
«Мне очень нравится. Огни замечательные, тыквы замечательные, атмосфера замечательная. Здесь Хэллоуин кажется очень традиционным по сравнению, например, с Америкой. Украшения выглядят добрыми и традиционными».

Хэллоуин отмечают 31 октября. Когда праздничный сезон в «Тиволи» закончится, гигантские тыквы отправят в Копенгагенский зоопарк. Там ими накормят слонов.

«Тиволи» работает с 1843 года. Его оформление меняют к каждому сезону: весной парк украшают цветами, осенью – тыквами и фигурами привидений, а к Рождеству здесь устанавливают ёлки, зажигают праздничные огни и открывают ярмарку.

В прошлом году за сезон Хэллоуина парк посетили почти 570 тысяч человек.

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