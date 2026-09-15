В ДР Конго хоронят 24 ребёнка после пожара в школах

В Букаву в Демократической Республике Конго хоронят детей, погибших при недавнем пожаре в двух школах. Погибло..

В Букаву в Демократической Республике Конго хоронят детей, погибших при недавнем пожаре в двух школах. Погибло 24 ребёнка возрастом от 13 до 15 лет – 19 девочек и пять мальчиков.

[Ашуза Аньес, тётя двух погибших детей]:

«В то утро дети, как обычно, ушли в школу. Они так любили учиться, что даже если бы их попросили остаться дома, они бы отказались. Это были способные и усердные ученики. А около восьми часов мы услышали, что горят дома, но мы не знали, что среди жертв были наши дети. Лишь позже мы узнали, что они погибли. Мы потрясены и убиты горем».

Некоторые родственники погибших утверждают, что многие дети погибли не от огня и дыма, а в результате давки, возникшей из-за паники.

Этот пожар также сжёг около 300 деревянных жилых домов. Причины возгорания не установлены. Причём такие инциденты происходят в регионе не в первый раз. Местные жители требуют от властей провести расследование.

[Дьедонне Багула, представитель гражданского общества]:

«Школы и дома разрушены, целые кварталы превратились в руины. Мы призываем как провинциальные, так и национальные власти привлечь внимание общественности к этой проблеме и помочь выяснить причины пожаров, которые день за днём ​​уничтожают жильё».

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Букаву находится под контролем повстанческой группировки М23, которая захватила значительные территории на востоке ДР Конго. Представитель повстанцев также посетил похороны детей и пообещал от имени властей положить конец подобным пожарам.

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