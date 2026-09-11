В Риме открыли крупнейший комплекс древнеримских фресок и мозаик

Древние фреску и мозаику, найденные на холме Оппий рядом с Колизеем, впервые открыли для публики В..

Древние фреску и мозаику, найденные на холме Оппий рядом с Колизеем, впервые открыли для публики В Риме. Они находятся в подземной галерее комплекса терм Траяна и датируются I веком нашей эры.

Фреска получила название «Расписной город». На ней изображён окружённый стенами портовый город, показанный с высоты. На сохранившихся участках видны здания, площади, колоннады и башни. Какой именно это город, археологи пока не установили.

[Роберто Гуальтьери, мэр Рима]:

«Это подробное изображение порта необычайного богатства, очень плотно застроенного, со зданиями и колоннадами. Он был впечатляющим. Сейчас таких нет».

Мозаика разделена на четыре уровня и достигает 15 метров в высоту. На ней видны архитектурные элементы, колонны и человеческие фигуры. Нижняя часть с изображением портового города была обнаружена только во время недавней реставрации.

Термы Траяна открыли в 109 году нашей эры. Комплекс занимал около шести гектаров и в то время был крупнейшим в мире.

На его территории были не только помещения для купания. Археологи считают, что здесь также были места для занятий спортом и для культурных мероприятий. В комплексе сохранилось большое помещение, которое специалисты считают частью библиотеки.

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Сейчас памятники открывают постепенно. Посетителей пускают по выходным группами по 15 человек. Такой пробный режим позволит оценить, как древние поверхности реагируют на повышение влажности и другие воздействия окружающей среды.

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