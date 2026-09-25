В крупнейшем городе Пакистана восстанавливают старинные здания

Спасение колониальной архитектуры

Карачи, Пакистан

В Карачи – крупнейшем городе Пакистана – восстанавливают старинные здания колониальной эпохи на фоне активной высотной застройки.

Среди них – здание муниципальной корпорации города, который построили в начале 30-х годов прошлого века. Его украшают купола, арочные окна и каменная отделка в стиле англо-могольской архитектуры.

В архитектуре некоторых строений города также сочетаются готические и венецианско-готические элементы.

[Муртаза Вахаб, мэр Карачи]:

«Карачи благословлён очень богатым культурным наследием, но, к сожалению, в прошлом этим объектам не уделяли приоритетного внимания, что привело к большим потерям».

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Один из главных проектов – рынок Эмпресс, который открылся в 1889 году. Его построили по заказу муниципалитета Карачи в честь юбилея королевы Виктории.

Здание спроектировали вокруг центрального двора с галереями и сотнями торговых мест. После реставрации восстановили часовую башню, арки и каменную кладку.

А бывшее здание страховой компании Ideal Life в районе Саддар отреставрировал новый владелец. Теперь там работает кафе. Здесь сохранили старые интерьеры, каменные арки, мозаичные полы и декоративные балконы.

[Мохаммад Танвир, сотрудник кафе]:

«Этому зданию 150 лет. Когда мы раньше сюда приходили, было страшно на него смотреть, потому что оно почти превратилось в руины».

В числе восстановленных зданий – и Edward House, построенный в 1910 году.

В Карачи по-прежнему сохранились целые кварталы старинной застройки. Их дальнейшая судьба зависит от того, смогут ли городские власти и частные владельцы поддерживать восстановленные здания в надлежащем состоянии.

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