В крупнейшем городе Пакистана восстанавливают старинные здания

Спасение колониальной архитектуры Карачи, Пакистан В Карачи – крупнейшем городе Пакистана – восстанавливают старинные здания колониальной..
Дата загрузки: 2026-09-25
Спасение колониальной архитектуры
Карачи, Пакистан
В Карачи – крупнейшем городе Пакистана – восстанавливают старинные здания колониальной эпохи на фоне активной высотной застройки.
Среди них – здание муниципальной корпорации города, который построили в начале 30-х годов прошлого века. Его украшают купола, арочные окна и каменная отделка в стиле англо-могольской архитектуры.
В архитектуре некоторых строений города также сочетаются готические и венецианско-готические элементы.
[Муртаза Вахаб, мэр Карачи]:
«Карачи благословлён очень богатым культурным наследием, но, к сожалению, в прошлом этим объектам не уделяли приоритетного внимания, что привело к большим потерям».
Один из главных проектов – рынок Эмпресс, который открылся в 1889 году. Его построили по заказу муниципалитета Карачи в честь юбилея королевы Виктории.
Здание спроектировали вокруг центрального двора с галереями и сотнями торговых мест. После реставрации восстановили часовую башню, арки и каменную кладку.
А бывшее здание страховой компании Ideal Life в районе Саддар отреставрировал новый владелец. Теперь там работает кафе. Здесь сохранили старые интерьеры, каменные арки, мозаичные полы и декоративные балконы.
[Мохаммад Танвир, сотрудник кафе]:
«Этому зданию 150 лет. Когда мы раньше сюда приходили, было страшно на него смотреть, потому что оно почти превратилось в руины».
В числе восстановленных зданий – и Edward House, построенный в 1910 году.
В Карачи по-прежнему сохранились целые кварталы старинной застройки. Их дальнейшая судьба зависит от того, смогут ли городские власти и частные владельцы поддерживать восстановленные здания в надлежащем состоянии.
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