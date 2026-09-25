fb pixel
Телеканал NTD

В крупнейшем городе Пакистана восстанавливают старинные здания

В крупнейшем городе Пакистана восстанавливают старинные здания

Спасение колониальной архитектуры Карачи, Пакистан В Карачи – крупнейшем городе Пакистана – восстанавливают старинные здания колониальной..

Дата загрузки: 2026-09-25

В крупнейшем городе Пакистана восстанавливают старинные здания

Спасение колониальной архитектуры
Карачи, Пакистан

В Карачи – крупнейшем городе Пакистана – восстанавливают старинные здания колониальной эпохи на фоне активной высотной застройки.

Среди них – здание муниципальной корпорации города, который построили в начале 30-х годов прошлого века. Его украшают купола, арочные окна и каменная отделка в стиле англо-могольской архитектуры.

В архитектуре некоторых строений города также сочетаются готические и венецианско-готические элементы.

[Муртаза Вахаб, мэр Карачи]:
«Карачи благословлён очень богатым культурным наследием, но, к сожалению, в прошлом этим объектам не уделяли приоритетного внимания, что привело к большим потерям».

Один из главных проектов – рынок Эмпресс, который открылся в 1889 году. Его построили по заказу муниципалитета Карачи в честь юбилея королевы Виктории.

Здание спроектировали вокруг центрального двора с галереями и сотнями торговых мест. После реставрации восстановили часовую башню, арки и каменную кладку.

А бывшее здание страховой компании Ideal Life в районе Саддар отреставрировал новый владелец. Теперь там работает кафе. Здесь сохранили старые интерьеры, каменные арки, мозаичные полы и декоративные балконы.

[Мохаммад Танвир, сотрудник кафе]:
«Этому зданию 150 лет. Когда мы раньше сюда приходили, было страшно на него смотреть, потому что оно почти превратилось в руины».

В числе восстановленных зданий – и Edward House, построенный в 1910 году.

В Карачи по-прежнему сохранились целые кварталы старинной застройки. Их дальнейшая судьба зависит от того, смогут ли городские власти и частные владельцы поддерживать восстановленные здания в надлежащем состоянии.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...